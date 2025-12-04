「テイルズ オブ」シリーズなどが対象！ バンダイナムコの人気タイトルが最大84％オフ「ダウンロード版セール」開催中

バンダイナムコエンターテインメントは、現在、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能な期間限定セールを開催中です。

人気タイトル「リトルナイトメア2」や「テイルズオブヴェスペリア REMASTER」に加え、DLCも対象。割引率はタイトルによって異なり、一部では最大84％オフとなっています。この機会をお見逃しなく！

セール期間

・PlayStation Store： ～2025年12月22日

・ニンテンドーeショップ： ～2025年12月28日（一部タイトルは12月14日まで）

オンライン限定の目玉商品が多数

テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER

（6,270円 →特別価格 2,490円）60％オフ

『テイルズ オブ』シリーズ屈指の人気作が、10年の時を経てNintendo Switchで登場！

LITTLE NIGHTMARES リトルナイトメア 1＆2 セット

（5,940円 →特別価格 2,970円）50％オフ

本商品は「リトルナイトメア」シリーズ2作を収録。本シリーズは2017年の1作目の登場から、愛らしくも恐ろしい独特の世界観を持った謎解きアクションゲームとしてたくさんのユーザーの支持を受けています。

ビリオンロード

（6,270円 →特別価格 990円）84％オフ

新感覚すごろくマネーゲーム「ビリオンロード」がNintendo Switchに登場！サイコロを振って日本一の大金持ちを目指せ！

キャラクター別で探す

今回のセールでは、以下の人気シリーズ関連タイトルも割引対象となっています。お気に入りのキャラクターから対象タイトルを探してみてください。

・テイルズ オブ ・ドラゴンボール ・ガンダム ・鉄拳 ・デジモン ・ソードアート・オンライン ・ワンピース ・NARUTO ・太鼓の達人 ・パックマン

まとめ

セール対象タイトルが非常に豊富ですので、特定のキャラクターシリーズの作品をこの機会にゲットしてください！

※セール対象タイトル、割引率、開催期間は、プラットフォームや地域によって異なります。

※最新かつ詳細な情報は、必ずセール公式HPまたは各ストアのセール会場にてご確認ください。