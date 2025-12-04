いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第36回
「テイルズ オブ」シリーズなどが対象！ バンダイナムコの人気タイトルが最大84％オフ「ダウンロード版セール」開催中
2025年12月04日 10時00分更新
バンダイナムコエンターテインメントは、現在、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能な期間限定セールを開催中です。
人気タイトル「リトルナイトメア2」や「テイルズオブヴェスペリア REMASTER」に加え、DLCも対象。割引率はタイトルによって異なり、一部では最大84％オフとなっています。この機会をお見逃しなく！
セール期間
・PlayStation Store： ～2025年12月22日
・ニンテンドーeショップ： ～2025年12月28日（一部タイトルは12月14日まで）
オンライン限定の目玉商品が多数
（6,270円 →特別価格 2,490円）60％オフ
『テイルズ オブ』シリーズ屈指の人気作が、10年の時を経てNintendo Switchで登場！
LITTLE NIGHTMARES リトルナイトメア 1＆2 セット
（5,940円 →特別価格 2,970円）50％オフ
本商品は「リトルナイトメア」シリーズ2作を収録。本シリーズは2017年の1作目の登場から、愛らしくも恐ろしい独特の世界観を持った謎解きアクションゲームとしてたくさんのユーザーの支持を受けています。
（6,270円 →特別価格 990円）84％オフ
新感覚すごろくマネーゲーム「ビリオンロード」がNintendo Switchに登場！サイコロを振って日本一の大金持ちを目指せ！
キャラクター別で探す
今回のセールでは、以下の人気シリーズ関連タイトルも割引対象となっています。お気に入りのキャラクターから対象タイトルを探してみてください。
・テイルズ オブ ・ドラゴンボール ・ガンダム ・鉄拳 ・デジモン ・ソードアート・オンライン ・ワンピース ・NARUTO ・太鼓の達人 ・パックマン
まとめ
セール対象タイトルが非常に豊富ですので、特定のキャラクターシリーズの作品をこの機会にゲットしてください！
※セール対象タイトル、割引率、開催期間は、プラットフォームや地域によって異なります。
※最新かつ詳細な情報は、必ずセール公式HPまたは各ストアのセール会場にてご確認ください。
この連載の記事
-
第35回
トピックス【ABCマートセール】ナイキ・アディダス・ニューバランスが特価！ 定番人気スニーカーが続々プライスダウン
-
第34回
トピックス【歳末大感謝セール】ビックカメラで家電がお買い得！ テレビもPCも注目の特価
-
第33回
トピックス【最大88%オフ】カプコン BLACK FRIDAYセールで「逆転裁判123 成歩堂セレクション」が990円！
-
第32回
トピックスクリスマスはSwitchゲームをお得に！ EDFやオメガラビが最大84％オフ
-
第31回
トピックス【最大70％オフ！】SILENT HILL fが初セール、メタルギア、パワプロなど名作・人気作が超特価！
-
第30回
トピックス【中古Apple製品10%オフ！】iPhone、iPad、AirPodsが超特価！ ゲームのまとめ買い割引も
-
第29回
トピックス【最大50%オフ！】 電動エアダスター、デスクヒーターが超特価！ サンワダイレクトのBLACK FRIDAYセール！
-
第28回
トピックス最新Core Ultra搭載AIノートが大幅値引き！ Dellブラックフライデー2025
-
第27回
トピックスAOKI、冬物がまとめて破格！ スーツ・コート・シャツが大量値下げ中
-
第26回
トピックス【最大3万ポイント還元】ビックカメラ.comブラックフライデー2025開催！ 長期保証付き家電が特価
- この連載の一覧へ