ロジクールが充電作業不要のワイヤレスキーボード「K980」11月27日発売

ロジクールは11月27日（木）、独自のソーラーストリップ搭載により充電不要、さらにソーラー充電しなくても最長4ヵ月間利用できる「Signature Slim Solar＋ K980 ソーラー充電 キーボード」（以下、K980）を発売する。直販価格は1万6390円。

K980は、独自のソーラー充電（自然光源、及び人工光源による充電）新技術「Logi LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボード。キーボード上部の吸光パネル（ソーラーストリップ）で、200ルクス以上の太陽光や室内照明などのあらゆる光を吸収し、効率的に電力に変換することで、充電や電池交換を必要とせず常に安定した電力が供給される。

本体には10年間耐用可能なバッテリーを搭載し、充電はソーラーストリップ経由のため本体にケーブル接続用端子はなし。暗闇の中でも満充電から最大4ヵ月間（1日8時間使用想定）使用でき、充電タイミングや電池交換を気にせず利用できる。なお、充電ステータスは「Logi Options＋」アプリで確認できる。

最大3台のデバイスにBluetoothで同時接続し、「Easy Switch」キーを長押しすることで、接続先の機器を切り替えながら作業が可能。なお、別売りの「Logi Bolt USBレシーバー」（USB-A：1320円/USB-C：2420円）にも対応しており、1つのレシーバーで最大6台のデバイスと接続可能。

キーレイアウトはJIS日本語配列（113キー）で、キー構造はパンタグラフ式。ChatGPT、Gemini、PerplexityなどのAIをワンタッチで起動できるAI起動キーを搭載するほか、最大23個のショートカットをカスタマイズでき、マクロ登録機能「Smart Actions」を合わせて利用することで作業効率を高められる。

おもな仕様は次の通り。

・電源：ソーラー充電式（室内照明対応/200ルクス以上）

・インターフェース：Bluetooth/Logi Bolt USBレシーバー（別売）

・サイズ：430.8（W）×142.9（D）×20.2（H）mm

・重量：約700g

・キーレイアウト：JIS 日本語配列（113キー）

・キー構造：パンタグラフ式

・対応OS：Windows 10、11以降、macOS 12以降、

iPadOS 16以降、iOS 16以降、ChromeOS、Linux、

Android OS 12以降

・発売日：2025年11月27日（木）

・直販価格：1万6390円