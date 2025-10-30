このページの本文へ

ソーラーストリップ充電専用で接続端子一切なし！

ロジクールが充電作業不要のワイヤレスキーボード「K980」11月27日発売

2025年10月30日 11時05分更新

文● 南田／ASCII　編集●ASCII

　ロジクールは11月27日（木）、独自のソーラーストリップ搭載により充電不要、さらにソーラー充電しなくても最長4ヵ月間利用できる「Signature Slim Solar＋ K980 ソーラー充電 キーボード」（以下、K980）を発売する。直販価格は1万6390円。

　K980は、独自のソーラー充電（自然光源、及び人工光源による充電）新技術「Logi LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボード。キーボード上部の吸光パネル（ソーラーストリップ）で、200ルクス以上の太陽光や室内照明などのあらゆる光を吸収し、効率的に電力に変換することで、充電や電池交換を必要とせず常に安定した電力が供給される。

充電操作は一切不要。本体側に充電用のUSB接続端子は存在しない

　本体には10年間耐用可能なバッテリーを搭載し、充電はソーラーストリップ経由のため本体にケーブル接続用端子はなし。暗闇の中でも満充電から最大4ヵ月間（1日8時間使用想定）使用でき、充電タイミングや電池交換を気にせず利用できる。なお、充電ステータスは「Logi Options＋」アプリで確認できる。

200ルクス以上の太陽光や室内照明などのあらゆる光で、本体内蔵のバッテリーを充電

　最大3台のデバイスにBluetoothで同時接続し、「Easy Switch」キーを長押しすることで、接続先の機器を切り替えながら作業が可能。なお、別売りの「Logi Bolt USBレシーバー」（USB-A：1320円/USB-C：2420円）にも対応しており、1つのレシーバーで最大6台のデバイスと接続可能。

アクションキーやアプリを併用することで、最大23個のショートカットをカスタマイズ可能

　キーレイアウトはJIS日本語配列（113キー）で、キー構造はパンタグラフ式。ChatGPT、Gemini、PerplexityなどのAIをワンタッチで起動できるAI起動キーを搭載するほか、最大23個のショートカットをカスタマイズでき、マクロ登録機能「Smart Actions」を合わせて利用することで作業効率を高められる。

AI起動キーを搭載

　おもな仕様は次の通り。
　・電源：ソーラー充電式（室内照明対応/200ルクス以上）
　・インターフェース：Bluetooth/Logi Bolt USBレシーバー（別売）
　・サイズ：430.8（W）×142.9（D）×20.2（H）mm
　・重量：約700g
　・キーレイアウト：JIS 日本語配列（113キー）
　・キー構造：パンタグラフ式
　・対応OS：Windows 10、11以降、macOS 12以降、
　　iPadOS 16以降、iOS 16以降、ChromeOS、Linux、
　　Android OS 12以降
　・発売日：2025年11月27日（木）
　・直販価格：1万6390円

「K980」のおもな特徴

