Amazonセール情報大紹介！ 第523回

ゲームも通勤もこれで安心！ROG Cetra True Wireless SpeedNova ワイヤレスイヤホンで音も敵も逃さない

2025年12月03日 19時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova ワイヤレスゲーミングイヤホン登場！

　外出先でも家でも快適に使える、ASUSのゲーミング向けワイヤレスイヤホン「ROG CETRA TWS SPEEDNOVA」が、ただいまセール中です。

　ANC（アクティブノイズキャンセリング）搭載で周囲の雑音をシャットアウト。通勤・通学も、ゲームもこれひとつで快適に使えるのが魅力です。

　セール中につき、参考価格36,182円の商品が、30％オフの25,218円で購入可能です。この機会にチェックしてみてください！

アマゾンでASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova ワイヤレスゲーミングイヤホンを入手

便利すぎる3つのポイント

① ROG SpeedNovaと2.4GHzデュアルモード接続

　ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーは、最大限のスピード、信頼性、電力効率を実現。2.4GHzとBluetoothのデュアルモード接続に対応し、同時に2台のデバイスと接続可能です。

② 最大46時間のバッテリー駆動時間

　充電ケース付きで最大46時間のバッテリーを実現。イヤホン本体はわずか5分のケース内急速充電で最大1時間の使用が可能です。

③ ANC機能とASUS Aura Sync対応

　アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載。ASUS Aura Syncに対応し、RGBで自分だけのスタイルを作れます。

お買い得価格で手に入る！

　コンパクトで高音質、便利機能が詰まった「ゲーミングイヤホン」は、ゲームを存分に楽しみたい人にぴったりのアイテムです。

　外出や通勤、運動中など、あらゆるシーンで快適さを実感できます。手軽に高音質サウンドを楽しみたいなら、この機会をお見逃しなく。

※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。

アマゾンでASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova ワイヤレスゲーミングイヤホンを入手

