Amazonセール情報大紹介！ 第523回
ゲームも通勤もこれで安心！ROG Cetra True Wireless SpeedNova ワイヤレスイヤホンで音も敵も逃さない
2025年12月03日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova ワイヤレスゲーミングイヤホン登場！
外出先でも家でも快適に使える、ASUSのゲーミング向けワイヤレスイヤホン「ROG CETRA TWS SPEEDNOVA」が、ただいまセール中です。
ANC（アクティブノイズキャンセリング）搭載で周囲の雑音をシャットアウト。通勤・通学も、ゲームもこれひとつで快適に使えるのが魅力です。
セール中につき、参考価格36,182円の商品が、30％オフの25,218円で購入可能です。この機会にチェックしてみてください！
便利すぎる3つのポイント
① ROG SpeedNovaと2.4GHzデュアルモード接続
ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーは、最大限のスピード、信頼性、電力効率を実現。2.4GHzとBluetoothのデュアルモード接続に対応し、同時に2台のデバイスと接続可能です。
② 最大46時間のバッテリー駆動時間
充電ケース付きで最大46時間のバッテリーを実現。イヤホン本体はわずか5分のケース内急速充電で最大1時間の使用が可能です。
③ ANC機能とASUS Aura Sync対応
アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載。ASUS Aura Syncに対応し、RGBで自分だけのスタイルを作れます。
お買い得価格で手に入る！
コンパクトで高音質、便利機能が詰まった「ゲーミングイヤホン」は、ゲームを存分に楽しみたい人にぴったりのアイテムです。
外出や通勤、運動中など、あらゆるシーンで快適さを実感できます。手軽に高音質サウンドを楽しみたいなら、この機会をお見逃しなく。
※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第554回
トピックス【8ポートで2,085円！】スイッチングハブ「TL-SG108」がAmazonで値引き販売中！
-
第522回
トピックス【残りわずか】32GBメモリ搭載 Dell 16インチPCがAmazonセール中！
-
第521回
トピックススマホにピタッ！ ケーブル不要「Anker 633 MagGo」バッテリーで外出先もラクラク充電【タイムセール】
-
第520回
トピックスChromebookって仕事だけ？ いやいや、これ1台で学習も動画も快適！ しかもセール中！
-
第520回
トピックス約4割引！ アディダスの防水トレッキングシューズがセール継続
-
第519回
トピックス【50％オフ】フランス発DELSEY TITANIUMスーツケースが半額！
-
第518回
トピックス【大幅値下げ】Jackery 2042Wh ポータブル電源が55％オフ、防災＆アウトドア必携
-
第517回
トピックス14インチOLED×32GBメモリ！ASUS Vivobook S 14がAmazonセールでお得に
-
第517回
トピックスコンバースの厚底「PLTS II Z HI」が45%オフ！軽くて歩きやすい人気モデルが6,900円
-
第516回
トピックス約4万円引き！ 480Hz OLED搭載 ソニーINZONE M10S 27インチモニターがタイムセール
- この連載の一覧へ