Amazonセール情報大紹介！ 第517回
コンバースの厚底「PLTS II Z HI」が45%オフ！軽くて歩きやすい人気モデルが6,900円
2025年12月03日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
厚底スニーカーはここ数年すっかり定番アイテムになりましたが、「見た目が重そう」「歩きにくいのでは？」と躊躇している人も多いはず。
そんな人に試してほしいのが、コンバースの厚底モデル「PLTS II Z HI」です。
本記事では、Amazon.co.jpで販売されている「PLTS II Z HI」の特徴と、記事公開時点での価格情報をまとめました。
コンバースのPLTS II Z HIが45%オフ！
コンバースの厚底スニーカーPLTS II Z HI（24.5cm）が57%OFFの5,404 円で、登場しています。
軽量で歩きやすく、サイドジッパー付きで脱ぎ履きもスムーズ。デザインのかわいさと実用性を兼ね備えた人気モデルです。
※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
コンバースのPLTS II Z HIの特徴
「PLTS II Z HI」は、オールスターライトをベースにした、レディース向けの厚底アレンジモデル。見た目はしっかり厚底なのに驚くほど軽く、底の屈曲性も高いため、長時間歩いても疲れにくい点が好評です。
サイドにジッパーを備えているため、靴ひもをほどかずに簡単に着脱できるのもポイント。忙しい朝や外出先での脱ぎ履きがラクになります。
カラーバリエーションも豊富で、ブラックやエクリュ、セージグレイなど普段使いしやすい色がラインナップ。シンプルなキャンバス素材で、カジュアルコーデにも合わせやすい一足です。
まとめ
参考価格：12,650円
現在の価格：6,900円［45%OFF］
軽さ・履きやすさ・デザイン性の三拍子がそろった人気の「コンバース PLTS II Z HI」。
普段使いにもお出かけにも活躍する一足なので、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。
厚底ソールながらゴツさが出にくいデザインなので、「初めて厚底に挑戦したい」「いつものコンバースよりほんの少しだけ身長を盛りたい」という人にも向いています。
ロングスカートやワンピースと合わせればフェミニンな印象に、デニムやワイドパンツと合わせればカジュアル寄りのスタイルにと、幅広いコーデに馴染みやすい一足です。
一方で、ユーザーレビューの中には「雨で濡れた床やグレーチングの上ではやや滑りやすかった」といった声も見られます。
雨の日や濡れた路面では、足元に気を配りつつ歩くのがおすすめです。また、足幅が広めの人は、ワンサイズ上を選ぶと靴下を履いた状態でもゆとりを持って履きやすい、という口コミもありました。
デザイン性と実用性のバランスが取れた厚底スニーカーを探しているなら、「PLTS II Z HI」は候補に入れておきたいモデルです。
気になった人は、カラーやサイズのバリエーション、最新の価格情報をAmazonの商品ページでチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第520回
トピックスChromebookって仕事だけ？ いやいや、これ1台で学習も動画も快適！ しかもセール中！
-
第519回
トピックス【50％オフ】フランス発DELSEY TITANIUMスーツケースが半額！
-
第518回
トピックス【大幅値下げ】Jackery 2042Wh ポータブル電源が55％オフ、防災＆アウトドア必携
-
第517回
トピックス14インチOLED×32GBメモリ！ASUS Vivobook S 14がAmazonセールでお得に
-
第516回
トピックス約4万円引き！ 480Hz OLED搭載 ソニーINZONE M10S 27インチモニターがタイムセール
-
第515回
トピックス【特価】フラッグシップ4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」が大幅割引！
-
第514回
トピックスRyzen AI 9×有機ELの高性能ノート、ASUS Vivobook S 16 が大特価！
-
第513回
トピックスGoogle TV搭載の高画質BRAVIAがセール中！ 55インチを93,000円で手に入れよう
-
第512回
トピックスコスパ重視派必見！ Regza 43インチ 4Kがタイムセールでほぼ半額!?
-
第510回
トピックスGORE-TEX搭載で9,680円。アディダスのハイキングシューズ「テレックス AX4」が45%OFF
- この連載の一覧へ