スマホにピタッ！ ケーブル不要「Anker 633 MagGo」バッテリーで外出先もラクラク充電【タイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Anker 633 Magnetic Battery（MagGo）登場！

外出先でも家でも便利に使える、AnkerのMagSafe対応モバイルバッテリー「MagGo」が、ただいまセール中です。

10000mAhの大容量、マグネット式ワイヤレス充電、USB‑C／USB‑A対応ポート付きで、スマホをよく使う人にぴったり。

お得に買えるタイムセール中のため、参考価格6,990円の商品が、36％オフの4,490円で買えます。気になった方はチェックしてみて！

Anker 633 Magnetic Battery（MagGo）が便利すぎる3つのポイント

① マグネットでピタッ！MagSafe対応で手軽ワイヤレス充電

このモバイルバッテリーは、マグネット式でスマホ背面に「ピタッ」と吸着。ケースやポケットに入れてもズレにくく、外出中の充電も安心。ケーブルいらずで手軽に充電できるので、出先でもスマホの電池切れを気にせず使えます。

② 10000mAhの大容量でスマホを約2回分充電可能

容量は10000mAh。iPhoneシリーズなどMagSafe対応スマホなら、ほぼ2回フル充電できます。外出先で長時間使う人、旅行や外出が多い人に頼もしいバッテリーです。

③ コンパクト＆多機能で使い勝手も◎

本体サイズは約107×66×18mm、重さ約218gとコンパクトで携帯しやすい設計。ワイヤレス充電に加えて、USB‑CとUSB‑Aポートで有線充電も可能。

お買い得価格で手に入る！

多くの便利機能が詰め込まれた「Anker 633 MagGo」 は、スマホを日常からガンガン使う人にとって“あると嬉しい”モバイルバッテリー。

外出や出張、旅行、通勤・通学などスマホ利用が多い人ほど、恩恵を大きく感じられるはず。ワイヤレス充電機能で手軽さを求めるなら、買っておきたいアイテムです。

※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。