ポケモンは12月9日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）に関する最新映像を公開。「リザードン大進撃」キャンペーンの一環として、「おおきいリザードン（オヤブン）」がもらえる“あいことば”を公開している。

大きいリザードンは「ふしぎなおくりもの」でインターネットに接続し、あいことば「B1G0006」（B1Gは数字の1、0006はすべて数字）を入力すれば誰でももらえる。期間は2026年1月19日まで。レベルも36と低めなので、ストーリープレイ中にもらっても「言うことを聞かない！」問題が発生しにくい配慮も嬉しい。

この突然の配布にユーザーからは「DLCでリザードンZが来る伏線か!?」「思った以上にBIG」「でかいリザードンはなんぼあっても困らん」「ありがとうございます！」と好評の声。ちまたで話題の「メガシンカ：Z」にリザードンが対応するのではないかと予想する声も。

また、トレーラーの最後には今後のランクバトル報酬として、ホウエン御三家の「ジュカイン」「ラグラージ」「バシャーモ」のメガストーンが手に入ることも発表。じつは登場自体が初発表であり、サプライズとなった形だ。DLC「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」のコンテンツで仲間にできると思われる。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日予定

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。