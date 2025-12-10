ポケモンは12月10日10時より、有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」（以下、M次元ラッシュ）追加ストーリー・コンテンツの配信などをするアップデートを実施した。一度ゲームを終了し、更新データをインストールする必要がある。

「M次元ラッシュ」では、異次元ミアレと呼ばれる新たな舞台で物語が展開。レベル100超えの強力なポケモンが登場するほか、幻のポケモン「ゼラオラ」や「メガチリーン」「メガセグレイブ」など新たなメガシンカも実装される。

DLCを購入しており、かつメインストーリーのエンディングを迎えていることを条件に追加ストーリーが開始。スタート地点はホテルZの屋上となるようだ。さっそくアップデートし、新たな冒険へ旅立ってみてはいかがだろうか。

なお、公式サイトによると今回の更新データにおいて、「M次元ラッシュ」を購入していないユーザー向けにも、「通信を用いた遊びを通じて登場するポケモンを追加」したと記載がある。こちらの内容も気になるところだ（ホウエン御三家のことだろうか…？）

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。