「ポケモンレジェンズ Z-A」ミュウツーを仲間にできるEXミッション配信開始 マスターボールを使う時が来た！
ポケモンは12月2日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）に関する最新映像を公開。そのなかで、伝説のポケモン・ミュウツーを仲間にできるＥＸサイドミッション「プロジェクトコード：Ｍ」の配信開始を発表した。
ＥＸサイドミッションは、幻のポケモン「ディアンシー」を仲間にできるものに続き2つ目の配信となる。
本サイドミッションを遊ぶには、「Pokémon LEGENDS Z-A」「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のエンディングを終えている必要がある。
開始条件はインターネットに接続して「ふしぎなおくりもの」からメガストーン「ミュウツナイトＸ」「ミュウツナイトＹ」を受け取ること。フラダリラボの最深部にて、イベントが発生する。
ミュウツーと言えば、「ポケットモンスター 赤・緑」で初登場し、映画「劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」で主役を務めるなど、昔から人気の高いポケモン。伝説のポケモンらしく、本作でも入手しづらいと話題に。
ユーザーからは「世界一マスターボールが相応しいポケモン」「マスターボールを投げる時が来た！」「僕のマスボどこ……？」「子どもがチルットに使ってた」など、必ず捕獲できるが手に入りにくいマスターボールの使い時だという声が多数寄せられていた。
ちなみに、マスターボールはポケモン図鑑を埋めると進んでいく「モミジリサーチ」のレベル49で1個手に入るほか、エンディング後に遊べる「ZAロワイヤル∞」のリワードでも低確率で入手可能。貴重なのは事実だが使わずしまっておくのももったいない。使いどころは慎重に見極めよう。
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年10月16日）
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」
配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日予定
価格：3000円
※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。