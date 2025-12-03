ポケモンは12月2日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）に関する最新映像を公開。そのなかで、伝説のポケモン・ミュウツーを仲間にできるＥＸサイドミッション「プロジェクトコード：Ｍ」の配信開始を発表した。

ＥＸサイドミッションは、幻のポケモン「ディアンシー」を仲間にできるものに続き2つ目の配信となる。

本サイドミッションを遊ぶには、「Pokémon LEGENDS Z-A」「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のエンディングを終えている必要がある。

開始条件はインターネットに接続して「ふしぎなおくりもの」からメガストーン「ミュウツナイトＸ」「ミュウツナイトＹ」を受け取ること。フラダリラボの最深部にて、イベントが発生する。

ミュウツーと言えば、「ポケットモンスター 赤・緑」で初登場し、映画「劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」で主役を務めるなど、昔から人気の高いポケモン。伝説のポケモンらしく、本作でも入手しづらいと話題に。

ユーザーからは「世界一マスターボールが相応しいポケモン」「マスターボールを投げる時が来た！」「僕のマスボどこ……？」「子どもがチルットに使ってた」など、必ず捕獲できるが手に入りにくいマスターボールの使い時だという声が多数寄せられていた。

ちなみに、マスターボールはポケモン図鑑を埋めると進んでいく「モミジリサーチ」のレベル49で1個手に入るほか、エンディング後に遊べる「ZAロワイヤル∞」のリワードでも低確率で入手可能。貴重なのは事実だが使わずしまっておくのももったいない。使いどころは慎重に見極めよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日予定

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。