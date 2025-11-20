ポケモンは11月19日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）の有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」に関する最新映像を公開。

そのなかで、幻のポケモン・ゼラオラがメガシンカしたすがた、「メガゼラオラ」が初お披露目された。

メガゼラオラは体内に雷10発分に匹敵する電気エネルギーを蓄えており、額や胸部、背中や手の甲の突起はとくに電気エネルギーが集中している箇所とのこと。そのため常時青白く発光しているのだという。

もともと高い能力を持つゼラオラだが、メガシンカによって電気エネルギーを制御するリミッターが解除され、さらなる力を発揮できる。公式情報によると「エネルギーを解放し全力を出すタイミングは、メガゼラオラの意思でコントロールしています。」とのことで、ほかのポケモンと違ってメガシンカの指示が出せない可能性も示唆されている。

また、メガゼラオラは幻のポケモンだけあり、仲間にするのは「少々難しい」とのこと。どのように出会えるのか、プレイできる日を楽しみに待とう。

発表を受けたユーザーは「黒色が暴走モードみたいで最高」「めっちゃカッコイイ」「まさかの幻のポケモンで意外も意外」「7年振りのゼラオラ来た～！」と大興奮。映像に映っていたことから「クロバット内定も嬉しい」「おかえりクロバット…」「背後に回られてキョロキョロしてるクロバット可愛い」など、クロバットに注目する声もあがっている。

さらなる新情報は、12月2日に公開されることも判明。“600族”、幻のポケモン、と続いて3つ目のメガシンカは誰が来るのか。期待は高まるばかりだ。なお、有料追加コンテンツ『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ（メガじげんラッシュ）』の追加ストーリー・コンテンツは、12月10日配信予定となる。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日予定

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。