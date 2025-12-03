Amazonセール情報大紹介！ 第520回
Chromebookって仕事だけ？ いやいや、これ1台で学習も動画も快適！ しかもセール中！
2025年12月03日 14時30分更新
【Amazonタイムセール】Lenovo Chromebook Plus 14 Plus（83MY000QJP）登場！
Lenovo（レノボ）の「Chromebook Plus 14インチ／OLEDモデル」が、Amazonタイムセールに登場です。
MediaTek Kompanio Ultra 910プロセッサーと鮮やかなOLEDディスプレイを搭載した本モデルが、参考価格124,740円のところ、7％オフの115,780円で手に入ります。
日常作業や学習に十分なパワーを備えつつ、軽量で持ち運びもラクラクな1台です。
Lenovo Chromebook Plus 14 Plus（83MY000QJP）の特徴
① 鮮やかで見やすい14インチOLEDディスプレイ
14.0インチのWUXGA OLEDディスプレイを搭載。1920×1200の高解像度、16:10の画面比率で作業効率もアップ。マルチタッチ対応で直感的な操作が可能です。動画視聴や写真編集も鮮やかな映像で楽しめます。
② 高性能プロセッサーと大容量メモリ・ストレージ
MediaTek Kompanio Ultra 910 プロセッサーと16GBメモリ、256GB UFSストレージを搭載。複数アプリやブラウザタブを開いてもスムーズに動作します。NPU搭載でAI処理も対応。日常作業から軽めのクリエイティブ作業まで快適です。
③ 軽量・持ち運びやすく、充実の接続性
重さ約1.26kgの薄型軽量ボディで、外出先への持ち運びもラクラク。USB Type-Cポート×2、USB Type-Aポート×1で給電や外部ディスプレイ出力も可能。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4を備え、5MP Webカメラにはプライバシーシャッターも搭載。リモートワークやオンライン会議も安心です。
製品スペック
【OS】ChromeOS
【CPU】MediaTek Kompanio Ultra 910 プロセッサー
【メモリ】16GB
【UFS】256GB
【ディスプレイ】14.0型 WUXGA OLED（有機ELディスプレイ）（1920x1200ドット、最大10.74億色、16:10） 、マルチタッチ対応（10点）、光沢あり
【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1：×2（DisplayPort出力機能付き、Powerdelivery対応）、Type-A USB3.2 Gen1：×1
【WiFi・Bluetooth】Wi-Fi 7対応（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth v5.4
お買い得価格で手に入る！
この機会に、高性能OLED搭載のLenovo Chromebook Plus 14インチをぜひご検討ください。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
