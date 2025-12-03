Amazonセール情報大紹介！ 第517回
14インチOLED×32GBメモリ！ASUS Vivobook S 14がAmazonセールでお得に
2025年12月03日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook S 14 S5406SA」（Core Ultra 7／32GB／1TB）登場！
ASUSのノートPC「Vivobook S 14 S5406SA」が、Amazonタイムセールに登場しました。
Core Ultra 7プロセッサーと32GBメモリを搭載した本モデルが、参考価格199,800円のところ、8％オフの184,800円というお買い得価格で手に入ります。
ASUS ノートPC「Vivobook S 14 S5406SA」（Core Ultra 7／32GB／1TB）の特徴
① Core Ultra 7による高速処理
インテル Core Ultra 7プロセッサー（NPUパフォーマンス最大47TOPS）を搭載。AI関連タスクやコンテンツ作成、編集なども高速で処理でき、作業をスムーズにこなせます。
② 軽量設計と長時間駆動
約1.3kgの軽量設計で、持ち運びも容易。大容量バッテリーを搭載し、約25.3時間 (JEITA測定法2.0)の長時間駆動が可能です。Wi-Fi 7規格にも対応しています。
③ 有機ELディスプレイとThunderbolt 4
14.0型OLEDディスプレイは、DCI-P3 100%かつsRGB 133%の広色域で、映像や画像を鮮やかに表示。Thunderbolt 4（Type-C／Power Delivery対応）を搭載し、給電や映像出力もサポートします。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、お得な価格でASUS Vivobook S 14 S5406SAをぜひご検討ください。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
