14インチOLED×32GBメモリ！ASUS Vivobook S 14がAmazonセールでお得に

【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook S 14 S5406SA」（Core Ultra 7／32GB／1TB）登場！

ASUSのノートPC「Vivobook S 14 S5406SA」が、Amazonタイムセールに登場しました。

Core Ultra 7プロセッサーと32GBメモリを搭載した本モデルが、参考価格199,800円のところ、8％オフの184,800円というお買い得価格で手に入ります。

ASUS ノートPC「Vivobook S 14 S5406SA」（Core Ultra 7／32GB／1TB）の特徴

① Core Ultra 7による高速処理

インテル Core Ultra 7プロセッサー（NPUパフォーマンス最大47TOPS）を搭載。AI関連タスクやコンテンツ作成、編集なども高速で処理でき、作業をスムーズにこなせます。

② 軽量設計と長時間駆動

約1.3kgの軽量設計で、持ち運びも容易。大容量バッテリーを搭載し、約25.3時間 (JEITA測定法2.0)の長時間駆動が可能です。Wi-Fi 7規格にも対応しています。

③ 有機ELディスプレイとThunderbolt 4

14.0型OLEDディスプレイは、DCI-P3 100%かつsRGB 133%の広色域で、映像や画像を鮮やかに表示。Thunderbolt 4（Type-C／Power Delivery対応）を搭載し、給電や映像出力もサポートします。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、お得な価格でASUS Vivobook S 14 S5406SAをぜひご検討ください。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。