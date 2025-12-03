Amazonセール情報大紹介！ 第518回
【大幅値下げ】Jackery 2042Wh ポータブル電源が55％オフ、防災＆アウトドア必携
2025年12月03日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Jackery（ジャクリ）ポータブル電源 2000 New 2042Wh登場！
Jackery（ジャクリ）の「ポータブル電源 2000 New 2042Wh」が、Amazonセールに登場しました。
家庭の停電対策からアウトドア・車中泊まで幅広く使える大容量モデルが、参考価格239,800円のところ、55％オフの107,910円という大幅割引価格で手に入ります。
Jackery（ジャクリ）ポータブル電源 2000 New 2042Whの特徴
① 1.7時間でフル充電＆高出力
家庭用ACコンセントで約1.7時間で満充電が可能です。定格出力2200W、瞬間最大4400Wで、家庭用の多くの家電製品を使用できます。
② 10年長寿命と究極の安全性能
毎日充電しても10年間長持ちするリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。ChargeShieldテクノロジー2.0が62種類の保護機能を搭載し、安全性能の向上を実現しました。また、IEC60068-3-3耐震試験に合格しており、優れた耐久性で防災にもキャンプにも最適です。
③ UPS機能と最軽量コンパクトボディ
UL1778認証済みのUPS機能搭載で、非常用電源として使え、突然の停電時でも連続して電力を供給します。2000Whクラスながら17.9kgと軽量で、サイズも約40%小さくなりました。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、55％オフで手に入るJackeryの高性能ポータブル電源を、ぜひご検討ください。
※価格はモデルや在庫状況によって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第520回
トピックスChromebookって仕事だけ？ いやいや、これ1台で学習も動画も快適！ しかもセール中！
-
第519回
トピックス【50％オフ】フランス発DELSEY TITANIUMスーツケースが半額！
-
第517回
トピックス14インチOLED×32GBメモリ！ASUS Vivobook S 14がAmazonセールでお得に
-
第517回
トピックスコンバースの厚底「PLTS II Z HI」が45%オフ！軽くて歩きやすい人気モデルが6,900円
-
第516回
トピックス約4万円引き！ 480Hz OLED搭載 ソニーINZONE M10S 27インチモニターがタイムセール
-
第515回
トピックス【特価】フラッグシップ4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」が大幅割引！
-
第514回
トピックスRyzen AI 9×有機ELの高性能ノート、ASUS Vivobook S 16 が大特価！
-
第513回
トピックスGoogle TV搭載の高画質BRAVIAがセール中！ 55インチを93,000円で手に入れよう
-
第512回
トピックスコスパ重視派必見！ Regza 43インチ 4Kがタイムセールでほぼ半額!?
-
第510回
トピックスGORE-TEX搭載で9,680円。アディダスのハイキングシューズ「テレックス AX4」が45%OFF
- この連載の一覧へ