いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第35回
【ABCマートセール】ナイキ・アディダス・ニューバランスが特価！ 定番人気スニーカーが続々プライスダウン
2025年12月03日 09時30分更新
靴の通販ABC-MARTオンラインストアでは、ただいま冬のファッションやスポーツシューズがお得に手に入る「2025年冬!!ホリデーセール」を開催中です。
ナイキ、アディダス、コンバース、ニューバランスなどの人気ブランド商品が、最大70％オフで登場！スニーカーやアパレルなど、この時期ならではのお買い得商品が盛りだくさんなので、気になるアイテムは早めにチェックしましょう。
セールは12月12日10：00まで。
オンライン限定の目玉商品が多数
（14,630円 →特別価格 9,889円）32％オフ
ナイキ シティは頑丈なサイドウォールとつま先で高い耐久性を実現。通気性に優れたスエードとメッシュ素材で、長時間の使用でも快適です。
CONVERSE（コンバース）キャンバス オールスター HI BLACK（US）0181
（6,380円 →特別価格 4,389円）31％オフ
永遠の定番モデル「オールスター」。1917年にバスケットボールシューズとして誕生し、今日もストリートの定番スニーカーとして人気です。
（GOOD PRICE 6,589円）
コートスタイルのソールにワークブーツのアッパーを取り入れたブーツスニーカー。撥水加工済みの厚手ヌバックレザーで、重厚感のあるスタイルを演出します。
Reebok（リーボック）クラブ シー バルク DBROWN/BEIGE
（15,400円 →特別価格 4,389円）70％オフ
分厚いソールでボリューム感のある「クラブ シー」。スケートボードスタイルにも、シンプルでクラシックなルックにも合わせやすい新定番モデルです。
ご注意
・セール内容は予告なく変更となる場合がございます。
まとめ
年末のお得なセールで、欲しかったスニーカーを手に入れましょう。人気商品は売り切れることもあるため、早めのチェックをおすすめします。
