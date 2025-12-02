Amazonセール情報大紹介！ 第515回
【特価】フラッグシップ4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」が大幅割引！
2025年12月02日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【セール】SHARP 65V型 4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」登場！
SHARP（シャープ）の65インチ4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」が、Amazonセールに登場しました。
N-Blackパネルと直下型アクティブLED駆動を搭載した上位モデルが、参考価格184,800円のところ、24％オフの140,352円という大幅割引価格で手に入ります。
SHARP 65V型 4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」の特徴
① 直下型LED駆動とN-Blackパネル
直下型LED分割駆動と低反射N-Blackパネルによる高い明暗表現力を持つフラッグシップ倍速4K液晶テレビです。外光や照明の映り込みを低減し、色鮮やかで見やすいクリアな映像を実現します。
② 倍速液晶（120Hz）とGoogle TV
120Hzのリフレッシュレートで動きの速いシーンもくっきりなめらかに再現します。Google TV機能搭載で、お気に入りの映画、TV番組をテレビの大画面で楽しめます。
③ Dolby Atmos対応と高音質
立体音響技術「Dolby Atmos」に対応し、劇場で体験できるような立体音響をご家庭で楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、お得な価格で手に入るSHARPのフラッグシップ4K液晶テレビをぜひご検討ください。
※価格はモデルや在庫状況によって異なる場合があります。
