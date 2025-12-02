このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第516回

約4万円引き！ 480Hz OLED搭載 ソニーINZONE M10S 27インチモニターがタイムセール

2025年12月02日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Sony ゲーミングモニター「INZONE M10S SDM-27Q10S」登場！

　Sony（ソニー）のゲーミングモニター「INZONE M10S SDM-27Q10S」が、Amazonタイムセールに登場しました。

　480Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を誇る有機ELモデルが、参考価格174,900円のところ、22％オフの136,000円という大幅割引価格で手に入ります。

Sony ゲーミングモニター「INZONE M10S SDM-27Q10S」の特徴

① 480HzとOLEDパネルによる高速表示

　リフレッシュレート480Hz、応答速度0.03msの有機ELパネルを搭載し、素早い動きのゲームでも滑らかな映像を表示します。

② 有機ELによる優れた画質と視認性

　自発光型の有機ELパネルで高コントラストを実現。DCI-P3 98.5%、最大10.7億色に対応し、鮮やかな色彩表現が可能です。

③ 競技向け機能とFnatic共同開発

　プロeスポーツチームFnaticと共同開発したモデル。FPS向け画質モードや24.5インチモードを搭載し、視認性を向上させています。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、480Hz OLED搭載のSonyモニターをぜひチェックしてください。

※価格はスタイルによって異なる場合があります。

