Amazonセール情報大紹介！ 第516回
約4万円引き！ 480Hz OLED搭載 ソニーINZONE M10S 27インチモニターがタイムセール
2025年12月02日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Sony ゲーミングモニター「INZONE M10S SDM-27Q10S」登場！
Sony（ソニー）のゲーミングモニター「INZONE M10S SDM-27Q10S」が、Amazonタイムセールに登場しました。
480Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を誇る有機ELモデルが、参考価格174,900円のところ、22％オフの136,000円という大幅割引価格で手に入ります。
Sony ゲーミングモニター「INZONE M10S SDM-27Q10S」の特徴
① 480HzとOLEDパネルによる高速表示
リフレッシュレート480Hz、応答速度0.03msの有機ELパネルを搭載し、素早い動きのゲームでも滑らかな映像を表示します。
② 有機ELによる優れた画質と視認性
自発光型の有機ELパネルで高コントラストを実現。DCI-P3 98.5%、最大10.7億色に対応し、鮮やかな色彩表現が可能です。
③ 競技向け機能とFnatic共同開発
プロeスポーツチームFnaticと共同開発したモデル。FPS向け画質モードや24.5インチモードを搭載し、視認性を向上させています。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、480Hz OLED搭載のSonyモニターをぜひチェックしてください。
※価格はスタイルによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第515回
トピックス【特価】フラッグシップ4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」が大幅割引！
-
第514回
トピックスRyzen AI 9×有機ELの高性能ノート、ASUS Vivobook S 16 が大特価！
-
第513回
トピックスGoogle TV搭載の高画質BRAVIAがセール中！ 55インチを93,000円で手に入れよう
-
第512回
トピックスコスパ重視派必見！ Regza 43インチ 4Kがタイムセールでほぼ半額!?
-
第510回
トピックスGORE-TEX搭載で9,680円。アディダスのハイキングシューズ「テレックス AX4」が45%OFF
-
第510回
トピックス軽量0.9kg＆拡張OK！サムソナイト「FLYZ-LITE 2」が33％オフで狙い目
-
第509回
トピックスセール明けでも“ほぼ2万円タブ”継続中 PHILIPSの10.1型タブレットがまだまだお得
-
第507回
トピックス【まだおトクに買える】ザ・ノースフェイスのフリースジャケットが12,890円のまま
-
第506回
トピックス売れ筋ガジェット「マグウォーマー2」がセール中！飲み物もスマホもこれ1台で快適に
-
第506回
トピックス雨にも泥にも強いアディダスの“GORE-TEXシューズ”が約1万円／Amazonタイムセール
- この連載の一覧へ