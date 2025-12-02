約4万円引き！ 480Hz OLED搭載 ソニーINZONE M10S 27インチモニターがタイムセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Sony ゲーミングモニター「INZONE M10S SDM-27Q10S」登場！

Sony（ソニー）のゲーミングモニター「INZONE M10S SDM-27Q10S」が、Amazonタイムセールに登場しました。

480Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を誇る有機ELモデルが、参考価格174,900円のところ、22％オフの136,000円という大幅割引価格で手に入ります。

Sony ゲーミングモニター「INZONE M10S SDM-27Q10S」の特徴

① 480HzとOLEDパネルによる高速表示

リフレッシュレート480Hz、応答速度0.03msの有機ELパネルを搭載し、素早い動きのゲームでも滑らかな映像を表示します。

② 有機ELによる優れた画質と視認性

自発光型の有機ELパネルで高コントラストを実現。DCI-P3 98.5%、最大10.7億色に対応し、鮮やかな色彩表現が可能です。

③ 競技向け機能とFnatic共同開発

プロeスポーツチームFnaticと共同開発したモデル。FPS向け画質モードや24.5インチモードを搭載し、視認性を向上させています。

