Ryzen AI 9×有機ELの高性能ノート、ASUS Vivobook S 16 が大特価！
2025年12月02日 15時00分更新
【Amazonタイムセール】ASUS ノートパソコン Vivobook S 16 M5606WA登場！
ASUSのノートPC「Vivobook S 16 M5606WA」が、Amazonタイムセールに登場しました。
AMD Ryzen 9 HX 370プロセッサと3.2K有機ELディスプレイを搭載したモデルが、参考価格219,800円のところ、14％オフの189,800円というお買い得価格で手に入ります。
ASUS ノートパソコン Vivobook S 16 M5606WAの特徴
① Ryzen AI 9 HX 370によるハイパフォーマンス
AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア／24スレッド プロセッサを搭載。50 TOPSの専用AIエンジンを内蔵し、合計80 TOPSのハイパフォーマンスを実現。デュアルファン搭載の冷却機能で、高いパフォーマンスを維持します。
② 3.2K有機ELと高い携帯性
16.0型 OLED（有機EL）ディスプレイ（3,200×2,000ドット、120Hz）を搭載。約1.5kgの軽さと1.39cmの薄さで、フットワークを軽くする携帯性を実現しています。
③ 作業効率を高める便利機能
Wi-Fi 6E対応で高速かつ安定した通信が可能。さらに複数のUSBポートやHDMI出力を備え、外部モニターや周辺機器との接続もスムーズです。仕事やクリエイティブ作業をより効率的に進められます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【ディスプレイ】16.0型 OLED（有機EL）、グレア、3,200×2,000ドット（120Hz）
【バッテリー駆動】約14.7時間
【CPU】AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア／24スレッド プロセッサ
【NPU】AMD Ryzen AI（NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS）
【メモリ】32GB LPDDR5X-7500
【スロット】オンボードメモリのみ
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）
【グラフィックス】AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵）
お買い得価格で手に入る！
この機会に、お得な価格でASUSのAI PCをぜひご検討ください。
※価格はスタイルによって異なる場合があります。
