「ポケモンS・V」最強のドラパルト襲来 12月5日から
ポケモンは12月1日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「最強のドラパルト」に挑戦できるテラレイドバトルを予告した。期間は2025年12月5日～12月8日と、12月12日～12月15日の2回に分けて開催される。
本イベントでは、★7の黒い結晶のテラレイドバトルで「さいきょうのあかし」を持つ「ドラゴン」テラスタイプのドラパルトと戦える。
いわゆる“600族”と呼ばれる強力なポケモンであるドラパルト。物理・特殊ともに強力な「両刀使い」としても有名で、何をしてくるか読めないのが怖い。また「バイオレット」にしか出現しないため、「スカーレット」のプレイヤーは貴重なゲットチャンスとなる。
イベントは、期間中に「ポケポータル」＞「ふしぎなおくりもの」＞「ポケポータルニュースを受け取る」の手順を踏むとプレイできるので、お見逃しなく。
※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。
・【予告】黒い結晶のテラレイドバトルに最強のドラパルトが出現！
https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/398.html
【ゲーム情報】
タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』
ジャンル：RPG
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
発売日：発売中（2022年11月18日）
価格：
パッケージ版：各6578円
ダウンロード版：各6500円
ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）
通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応
CERO：A（全年齢対象）
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。