Amazonセール情報大紹介！ 第513回
Google TV搭載の高画質BRAVIAがセール中！ 55インチを93,000円で手に入れよう
2025年12月02日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】ソニー 55インチ 4K液晶テレビ BRAVIA KJ‑55X75WL登場！
SONY（ソニー）の55インチ 4K液晶テレビ「BRAVIA KJ-55X75WL」が、Amazonタイムセールに登場しました。
Google TV機能搭載、超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載したこのモデルが、過去価格109,800円のところ、15％オフの93,000円というお買い得価格で手に入ります。
ソニー 55インチ 4K液晶テレビ BRAVIA KJ‑55X75WLの特徴
① Google TV機能搭載と4K高精細化
Google TV搭載で、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。超解像エンジン「4K X-Reality PRO」が、地上放送やネット動画を高精細な映像に作りかえる最適な処理を行います。
② Googleアシスタントによる快適な操作性
リモコンの「Googleアシスタント」ボタンを押すと、会話するように声で見たい動画を検索可能。アプリの起動やテレビ番組の切り替えもスムーズで、快適にコンテンツを楽しめます。
③ X-Balanced Speakerによる高音質
音の歪みを低減する形状の振動板を採用した「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音も楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、お得な価格で手に入るソニーのGoogle TV搭載BRAVIAをぜひご検討ください。
※価格はサイズやモデルによって異なる場合があります。
