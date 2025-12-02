このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第512回

コスパ重視派必見！ Regza 43インチ 4Kがタイムセールでほぼ半額!?

2025年12月02日 13時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Regza（レグザ）43インチ 4K液晶テレビ「43Z570L」（2022年モデル）登場！

　REGZA（レグザ）の43インチ 4K液晶テレビ「43Z570L」（2022年モデル）が、Amazonタイムセールに登場しました。

　直下型倍速パネルとレグザエンジン ZRIIを搭載したこのモデルが、参考価格132,000円のところ、47％オフの69,800円という大幅割引価格で手に入ります。

アマゾンでRegza（レグザ）43インチ 4K液晶テレビ「43Z570L」（2022年モデル）を入手

Regza（レグザ）43インチ 4K液晶テレビ「43Z570L」（2022年モデル）の特徴

① 高画質と快適な操作性

　直下型倍速パネルとレグザエンジン ZRIIにより、速い動きの映像もくっきり滑らかに再現。ノイズリダクションや高画質化処理で映画やスポーツも快適に楽しめます。

② ゲームにも最適

　「瞬速ゲームモード」で約0.83msecの低遅延を実現。アクションやスポーツゲームも迫力ある映像でスムーズにプレイ可能です。

③ 立体音響と録画機能

　「重低音立体音響システム」でクリアな高音から重低音まで再現。録画機能も充実し、AIが視聴履歴からおすすめ番組を提案します。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、6万円以上お得な価格で手に入る高性能4Kテレビをぜひご検討ください。

※価格はスタイルによって異なる場合があります。

アマゾンでRegza（レグザ）43インチ 4K液晶テレビ「43Z570L」（2022年モデル）を入手

