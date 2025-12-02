コスパ重視派必見！ Regza 43インチ 4Kがタイムセールでほぼ半額!?

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Regza（レグザ）43インチ 4K液晶テレビ「43Z570L」（2022年モデル）登場！

REGZA（レグザ）の43インチ 4K液晶テレビ「43Z570L」（2022年モデル）が、Amazonタイムセールに登場しました。

直下型倍速パネルとレグザエンジン ZRIIを搭載したこのモデルが、参考価格132,000円のところ、47％オフの69,800円という大幅割引価格で手に入ります。

Regza（レグザ）43インチ 4K液晶テレビ「43Z570L」（2022年モデル）の特徴

① 高画質と快適な操作性

直下型倍速パネルとレグザエンジン ZRIIにより、速い動きの映像もくっきり滑らかに再現。ノイズリダクションや高画質化処理で映画やスポーツも快適に楽しめます。

② ゲームにも最適

「瞬速ゲームモード」で約0.83msecの低遅延を実現。アクションやスポーツゲームも迫力ある映像でスムーズにプレイ可能です。

③ 立体音響と録画機能

「重低音立体音響システム」でクリアな高音から重低音まで再現。録画機能も充実し、AIが視聴履歴からおすすめ番組を提案します。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、6万円以上お得な価格で手に入る高性能4Kテレビをぜひご検討ください。

※価格はスタイルによって異なる場合があります。