軽量0.9kg＆拡張OK！サムソナイト「FLYZ-LITE 2」が33％オフで狙い目

サムソナイトのFLYZ-LITE 2が33%オフ！

サムソナイトの軽量シリーズFLYZ-LITE 2が、参考価格36,300円から33%OFFの24,500円で販売中です。

重量はわずか0.9kgと軽く、普段使いから短期出張まで幅広いシーンで活躍するモデルです。この機会にチェックしてみましょう。

サムソナイトのFLYZ-LITE 2の特徴

FLYZ-LITE 2は、撥水加工の高密度ナイロンを採用し、フロントパネルや引手にはPU素材やレザーを使用した上質な仕上がり。

内装には15.5インチ相当のPCが収納できるポケット、小物収納に便利なオーガナイザーポケット、ファスナーポケットなどを備え、ビジネスで必要な荷物をすっきり整理できます。

拡張時には容量が22.8Lから28.7Lへ広がるため、資料が増える日や1泊程度の出張にも対応可能。背面にはスーツケースにセットできるスマートスリーブを搭載し、移動が多い人にも便利な設計です。

製品詳細

・サイズ：高さ46cm×幅31cm×マチ15-20cm(拡張可能)

・重量：0.9kg

・容量：22.8 - 28.7 L

・主素材：ナイロン / レザー(引手部分)

・+5 ㎝ 拡張のエクスパンダブル機能付き

・PC収納:15.5inch 参考寸法 W37.5 x H26 x D2.5cm

まとめ

参考価格：36,300円

現在の価格：24,500円［33%OFF］

軽さ・収納力・拡張性を兼ね備えたサムソナイトの定番ビジネスリュック「FLYZ-LITE 2」がお得に購入できます。