セール明けでも"ほぼ2万円タブ"継続中 PHILIPSの10.1型タブレットがまだまだお得
2025年12月02日
【ブラックフライデー】【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ T7315登場！
最新のAndroid 15を搭載したPHILIPSの10.1インチタブレット「T7315」が、参考価格27,980円のところ、29％オフの19,980円で販売中です。
Amazon最大のセールであるブラックフライデーが終わったあとも、Android 15＆90Hz対応のPHILIPS 10.1インチタブレット「T7315」は約2万円のお手頃価格をキープ。日常使いしやすい予算で狙えるコスパ重視の1台です。
【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ T7315の特徴
① 最新OSと高速90Hzディスプレイ
最新のAndroid 15と8コアCPU（Unisoc T615）を搭載。さらに10.1インチのIPSディスプレイは90Hzの高リフレッシュレートに対応しており、日常操作やゲームも滑らかに動作します。
なお、リフレッシュレートは当初は60Hzでしたが、2025年10月のOTAアップデートにより90Hzへ進化済み。購入後に自分でアップデートするだけで、高リフレッシュレートのなめらかな表示が楽しめます。スペック表だけでは分かりにくい“スクロールやアニメーションの気持ちよさ”を重視する人にも注目のポイントです。
② 高画質視聴と大容量メモリ
Widevine L1認証取得で、Prime VideoなどをフルHD画質でストリーミング可能。メモリは12GB（仮想メモリ含む）、ストレージは128GBで、microSDカードを使えば最大1TBまで拡張可能。アプリや動画もたっぷり保存できます。
③ 長時間駆動と安心機能
6000mAhの大容量バッテリーで、動画視聴も約9～12時間可能。顔認証やGPS、ブルーライト軽減のアイケアモードを搭載し、お子様からビジネスまで安心して使用できます。
顔認証ロックや保護者による管理モード、ブルーライト軽減のアイケアモードなど、家族で共有しやすい機能も充実。レビューでは「高齢の家族でもサクサク使えている」といった声もあり、子どもの学習用からシニアの動画視聴用まで、幅広い世代で活躍してくれそうです。
お買い得価格で手に入る！
いつまで29%引きが続くのかは不明。この機会に、2万円で手に入るPHILIPSの高性能タブレットを、ぜひご検討ください。
※PD18W急速充電対応の充電器は別売りです。
