ブラックフライデーで話題のニューバランスMW880G、今でも19％オフでお買い得
2025年12月02日 08時50分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ニューバランス MW880G GORE-TEXが19%オフ！
ニューバランスの全天候対応モデルのウォーキングシューズ、MW880G GORE-TEXが19%OFFの16,000円で登場しています。
先日まではAmazonブラックフライデーセールでもっと安価だったのですが、ブラックフライデーセールは12月1日で終了。それでも参考価格19,800から19%オフのちょっとお得な価格になっています。
ニューバランス MW880G GORE-TEXの特徴
ニューバランスのMW880G GORE-TEXは、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを搭載。ガセット（靴舌の横）からタン（靴ひもの下の部分）までメンブレンを施し、雨の侵入をしっかりガードします。
クッション性に優れた「フレッシュフォーム」をミッドソール構造に採用し、長時間の歩行でも快適にサポートされる設計。さらに、耐摩耗性に優れた「NDurance」をアウトソールに使うことで、耐久力も高まっています。
「長時間歩く」「立ち仕事」「観光・散策」など、足への負担がかかるシーンへの対応力が高いウォーキングシューズといえます。
商品詳細
・カラー：ネイビー、ブラック、グレー
・素材：アッパー……スエード、フェイクレザー／ソール……ポリウレタン
まとめ
参考価格：19,800円
現在の価格：16,000円［19%OFF］
ニューバランスのMW880G GORE-TEXは、屋外で雨の日も安心して歩きたい人、移動が多い通勤・出張シーンで使いたい人に適しています。
防水・透湿性能にすぐれたゴアテックス素材を採用しているだけではなく、クッション性に配慮した構造による履き心地も魅力。“濡れない・疲れない”を両立したウォーキングシューズです。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第510回
トピックスGORE-TEX搭載で9,680円。アディダスのハイキングシューズ「テレックス AX4」が45%OFF
-
第510回
トピックス軽量0.9kg＆拡張OK！サムソナイト「FLYZ-LITE 2」が33％オフで狙い目
-
第509回
トピックスセール明けでも“ほぼ2万円タブ”継続中 PHILIPSの10.1型タブレットがまだまだお得
-
第507回
トピックス【まだおトクに買える】ザ・ノースフェイスのフリースジャケットが12,890円のまま
-
第506回
トピックス売れ筋ガジェット「マグウォーマー2」がセール中！飲み物もスマホもこれ1台で快適に
-
第506回
トピックス雨にも泥にも強いアディダスの“GORE-TEXシューズ”が約1万円／Amazonタイムセール
-
第505回
トピックス売れ筋イヤホン「Shokz OpenRun Pro 2」がブラックフライデーでお得に！骨伝導と空気伝導を融合したハイブリッドサウンド
-
第504回
トピックスこのライト、ただ者じゃない！BenQ ScreenBar Proが16,915円であなたのデスクを支配
-
第503回
トピックス写真も動画も秒速保存！ベストセラー「SanDisk Extreme ポータブルSSD V2 1TB」が15％オフ
-
第502回
トピックス天井から映画が降ってくる!? Aladdin X2 Plusがブラックフライデーで10万円以下！
-
第501回
トピックス【40％オフ】VITURE Pro XR/AR Glasses 135インチ大画面がブラックフライデーセールで44,800円に！
- この連載の一覧へ