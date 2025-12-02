【まだおトクに買える】ザ・ノースフェイスのフリースジャケットが12,890円のまま

12月1日で終了したAmazonブラックフライデーセールと同額！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ザ・ノースフェイスのCOMFY ALPHA FLEECE ZIP UPが13%オフ！

THE NORTH FACEの人気フリースCOMFY ALPHA FLEECE ZIP UP（2XL）が、過去価格14,900円から13%OFFの12,890円で、販売中です。

12月1日で終了した、Amazon最大のセール「Amazonブラックフライデーセール」でも、COMFY ALPHA FLEECE ZIP UP（2XL）の販売価格は12,890円で、なんと現在と同じ。いまでも、お得な価格で買えてしまうのです。

暖かさと軽さを両立した着心地の良さが魅力で、冬のアウターとしても室内の防寒着としても活躍します。

※サイズとカラーごとに価格が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

COMFY ALPHA FLEECE ZIP UPの特徴

ふわふわとした柔らかな手触りが特徴のフリース素材を採用し、肌触りの良さに定評があります。

厚手ながら軽量で、普段使いからアウトドアまで幅広いシーンで快適に着られるのがポイントです。

レビューでも「とても暖かい」「肌触りが良い」「買ってよかった」など高評価が多く、保温性や着心地の良さへの満足度が高い印象です。

カラーはブラック・クリームなどが展開され、男女問わず使いやすいデザインになっています。

まとめ

過去価格：14,900円

現在の価格：12,890円［13%OFF］

普段着にもアウトドアにも使える「COMFY ALPHA FLEECE ZIP UP」は、Amazonブラックフライデーセール終了の今でも、お得に購入できます。冬の防寒アイテムを探している方は、ぜひこの機会にチェックしてください。

