旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第128回
パリやフランクフルトより便利？ 欧州旅行で使いやすかった空港とは
2026年01月07日 07時30分更新
●直行便がない街は、本当に不便なのか？
欧州スロバキアの首都ブラチスラバは、街の規模もちょうどよく、実際に歩いてみると驚くほど過ごしやすい都市です（関連記事「Geminiに初めての「ブラチスラバ」を任せたら大満足だった」）。
一方で、日本からのアクセスは決して分かりやすいとは言えません。ブラチスラバ行きの直行便はなく、空港の就航便数も限られています。では、日本から時間も体力も無駄にしない行き方はどれなのか。
今回試してみたのが、隣国オーストリアのウィーン国際空港を経由するルートでした。結果としてこの選択は、移動のストレスを大きく減らし、ブラチスラバ旅行の印象そのものを変えることになりました。
●答えは隣国にあった。ウィーン国際空港という選択
ウィーン国際空港は、ブラチスラバへのアクセス拠点としてだけでなく、ウィーン中心街へのアクセスも良いです。空港直結の鉄道でウィーン中央駅までは16分ほど。料金も4.6ユーロ（約850円）と低価格です。
日本からウィーン国際空港へは、現在ANAが羽田空港から直行便を運航中（週3便）。そのほかオーストリア航空も成田空港から運航していますが、こちらは2026年3月までの冬期は運休中となっています。そのため、今回はANAからチケットを提供していただき、羽田空港から旅に出たのですが、実際に使ってみるとウィーン国際空港は欧州のゲートウェイとしては、なかなかに「使いやすい空港」だと感じました。
この連載の記事
-
第127回
トピックス1ユーロ180円時代なのに…ヨーロッパで“ビール89円”の街があった
-
第126回
トピックスヨーロッパでGemini丸投げ観光やってみた
-
第125回
トピックスボディの下に隠れていたのは…ANA新デザイン機の正体がついに判明【初公開】
-
第124回
トピックス2026年は“穴場”が主役！円安でも行ける、旅賢者おすすめコスパ最強旅先 5選【保存版】
-
第123回
トピックス【え、1日16円？】eSIMが激安すぎる世界線が来ていたので、海外で試してみました
-
第122回
トピックスJAL・ANAの航空券が過去最大値下げ！ブラックフライデー最新情報まとめ【2025年版】
-
第121回
トピックス初の“扉付き”ビジネスクラスシート誕生！4Kモニター＆ワイヤレス充電にも注目「これ、マジで乗りたい！」
-
第120回
トピックスまるで空港版SASUKE!? 空港のプロが魅せる「グラハン頂上決戦」に潜入 ANAの“究極の荷物スキルバトル”とは？
-
第119回
トピックス実は損してるかも？ 海外クレカ決済の落とし穴と節約テク
-
第118回
トピックスバスごとフェリーで海を越える!? 渡り鳥ルートを再現した激レア旅と“消えた隣人”の話
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
トピックスヨーロッパでGemini丸投げ観光やってみた
-