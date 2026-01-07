●直行便がない街は、本当に不便なのか？

欧州スロバキアの首都ブラチスラバは、街の規模もちょうどよく、実際に歩いてみると驚くほど過ごしやすい都市です（関連記事「Geminiに初めての「ブラチスラバ」を任せたら大満足だった」）。



一方で、日本からのアクセスは決して分かりやすいとは言えません。ブラチスラバ行きの直行便はなく、空港の就航便数も限られています。では、日本から時間も体力も無駄にしない行き方はどれなのか。

今回試してみたのが、隣国オーストリアのウィーン国際空港を経由するルートでした。結果としてこの選択は、移動のストレスを大きく減らし、ブラチスラバ旅行の印象そのものを変えることになりました。

●答えは隣国にあった。ウィーン国際空港という選択

ウィーン国際空港は、ブラチスラバへのアクセス拠点としてだけでなく、ウィーン中心街へのアクセスも良いです。空港直結の鉄道でウィーン中央駅までは16分ほど。料金も4.6ユーロ（約850円）と低価格です。

日本からウィーン国際空港へは、現在ANAが羽田空港から直行便を運航中（週3便）。そのほかオーストリア航空も成田空港から運航していますが、こちらは2026年3月までの冬期は運休中となっています。そのため、今回はANAからチケットを提供していただき、羽田空港から旅に出たのですが、実際に使ってみるとウィーン国際空港は欧州のゲートウェイとしては、なかなかに「使いやすい空港」だと感じました。