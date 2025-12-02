いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第34回
【歳末大感謝セール】ビックカメラで家電がお買い得！ テレビもPCも注目の特価
2025年12月02日 09時00分更新
ビックカメラの公式オンラインストア「ビックカメラ.com」では、現在「歳末大感謝セール」を開催中です。
SONYのBRAVIAテレビをはじめ、最新のAI PCやVRヘッドセット、季節家電など、幅広いカテゴリの製品が特別価格で提供されています。
セールは12月31日までですが、商品によって終了日が異なります。気になる商品は早めにチェックしましょう。
オンライン限定の目玉商品が多数
SONY（ソニー）65V型 液晶テレビ BRAVIA（ブラビア）KJ-65X75WL
（156,200円 → 特別価格 108,900円）30％オフ
高画質プロセッサー「X1」を搭載し、あらゆる映像を4K画質へアップコンバート。ドルビーアトモス対応で立体音響も楽しめます。
YUASA PRIMUS クラッシックカーボンヒーター YKT-CT1000DBK
（14,800円 → 特別価格 11,800円）20％オフ
「ビックカメラ×コジマ」オリジナルのグレー色。正面を向いたままヒーター部だけが左右に動くワイド首振り機能付き。
CORONA エアコン 2025年 ReLaLa（リララ）NBKシリーズ ホワイト CSH-N2225RBK-W
（84,800円 → クーポン利用で20,000円引き）
耐塩害仕様で丈夫な室外機を採用。清潔機能や基本機能も充実しており、長く快適に使えるエアコンです。
ご注意
・ビックカメラ.com限定のキャンペーンです。カートに入れただけでは在庫は確保されませんので、購入手続きはお早めに。
・転売目的でのご購入はご遠慮ください。
・セール商品は予告なく価格や販売時間が変更になる場合があります。
まとめ
年末のお得なセールで、欲しかった家電やガジェットを手に入れましょう。人気商品は売り切れることもあるため、早めのチェックをおすすめします。
※商品によってセール期間が異なりますのでご注意ください。
