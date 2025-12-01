このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第506回

売れ筋ガジェット「マグウォーマー2」がセール中！飲み物もスマホもこれ1台で快適に

2025年12月01日 17時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】CIO マグウォーマー2 登場！

　デスクワークやリモートワーク、休憩時間にも活躍するCIOの「マグウォーマー2」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　マグカップウォーマーとQi2ワイヤレス充電器の1台2役で、参考価格6,980円のところ、14％オフの5,980円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでCIO マグウォーマー2 を入手

CIO マグウォーマー2 の特徴

① 1台2役の自動切替

　ヒーター内蔵の専用マグカップを載せればマグウォーマーとして、スマートフォンやイヤホンを載せるとQi2規格のワイヤレス充電器として自動切替します。オールシーズンで便利に使えます。

② 1℃単位で細かく温度設定

　マグウォーマーの保温温度は40～70℃の間で1℃単位で設定可能です。CIO公式アプリ（無料）を使えば、タイマー設定を60～180分（1分単位）にすることもできます。また、保温時間制限なしで使うこともできます（安全のため8時間で自動停止）。

③ Qi2認証15W充電と高性能マグカップ

　台座にはQi2認証チップ搭載のワイヤレス充電器を内蔵し、最大15Wでスマートフォンを充電可能です。専用マグカップはステンレス2層構造で高い保温性を備えています。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ブラックフライデー「ポイントアップキャンペーン」にエントリー
 

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、CIOの1台2役ウォーマーを手に入れて、温かい飲み物とスマホ充電を快適に楽しみましょう。

※価格は販売状況によって変動する場合があります。

アマゾンでCIO マグウォーマー2 を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン