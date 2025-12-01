Amazonセール情報大紹介！ 第506回
売れ筋ガジェット「マグウォーマー2」がセール中！飲み物もスマホもこれ1台で快適に
【Amazonブラックフライデーセール】CIO マグウォーマー2 登場！
デスクワークやリモートワーク、休憩時間にも活躍するCIOの「マグウォーマー2」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
マグカップウォーマーとQi2ワイヤレス充電器の1台2役で、参考価格6,980円のところ、14％オフの5,980円というお買い得価格で手に入ります。
CIO マグウォーマー2 の特徴
① 1台2役の自動切替
ヒーター内蔵の専用マグカップを載せればマグウォーマーとして、スマートフォンやイヤホンを載せるとQi2規格のワイヤレス充電器として自動切替します。オールシーズンで便利に使えます。
② 1℃単位で細かく温度設定
マグウォーマーの保温温度は40～70℃の間で1℃単位で設定可能です。CIO公式アプリ（無料）を使えば、タイマー設定を60～180分（1分単位）にすることもできます。また、保温時間制限なしで使うこともできます（安全のため8時間で自動停止）。
③ Qi2認証15W充電と高性能マグカップ
台座にはQi2認証チップ搭載のワイヤレス充電器を内蔵し、最大15Wでスマートフォンを充電可能です。専用マグカップはステンレス2層構造で高い保温性を備えています。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、CIOの1台2役ウォーマーを手に入れて、温かい飲み物とスマホ充電を快適に楽しみましょう。
※価格は販売状況によって変動する場合があります。
