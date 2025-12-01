売れ筋イヤホン「Shokz OpenRun Pro 2」がブラックフライデーでお得に！骨伝導と空気伝導を融合したハイブリッドサウンド

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】骨伝導＋空気伝導イヤホン「Shokz OpenRun Pro 2」登場！

Shokz（ショックス）のオープンイヤーイヤホン「OpenRun Pro 2」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

Shokz DualPitchを搭載し、骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーを見事に組み合わせた新しいフラッグシップヘッドフォンが、参考価格27,880円のところ、20％オフの22,345円というお買い得価格で手に入ります。

骨伝導＋空気伝導イヤホン「Shokz OpenRun Pro 2」の特徴

① クリアで快適な音質

骨伝導スピーカーと空気伝導により、耳を塞がずに音楽を楽しめます。低音もしっかり再生され、バランスの良いサウンドを実現しています。

② 安全で安定した装着感

オープンイヤーデザインにより周囲の音を確認できるので、運動中も安心。イヤーフックと一体型フレームで、ずれにくく快適にフィットします。

③ 長時間再生＆軽量設計

フル充電で最大12時間の再生が可能。5分の急速充電で約2.5時間の使用ができます。USB-C対応で簡単に充電でき、約30 gの軽量ボディで長時間の使用も快適です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、お得な価格で手に入るShokzのフラッグシップモデルで、安全で快適なリスニング体験を始めてください。

※価格は販売状況によって変動する場合があります。