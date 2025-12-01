GORE-TEX搭載で9,680円。アディダスのハイキングシューズ「テレックス AX4」が45%OFF

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アディダスのテレックス AX4が45%オフ！

アディダスの人気トレッキングシューズテレックス AX4（25.0cm）が45%OFFの9,680円で、11月24日（月）開始のAmazonブラックフライデーセールに登場しています！

GORE-TEXを備え、街中からハイキングまで幅広く使える一足です。普段履きとしてのデザイン性も高く、アウトドア初心者にも選びやすいモデルになっています。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アディダスのテレックス AX4の特徴

「テレックス AX4」は、耐摩耗性の高いメッシュアッパーに合成オーバーレイを重ね、軽量でタフな構造を実現。

さらに、GORE-TEXにより快適な履き心地をキープします。

また、滑り止め性能が高く、レビューでも「雨でも滑らず、地面をしっかり引っかけ歩きやすい」と高評価が目立ちます。

デザインはスポーティすぎず、ブラックモデルは街にも馴染むスタイリッシュな仕上がり。

「普段履きもOK」「街でも山でも使える」といったコメントが多く、汎用性の高さが魅力です。

まとめ

参考価格：17,600円

現在の価格：9,680円［45%OFF］

通勤・通学や、休日のハイキング用としても活躍する「テレックス AX4」は、12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーセールでお得に購入できます。

ぜひこの機会にチェックしてみましょう。