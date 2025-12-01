Amazonセール情報大紹介！ 第504回
このライト、ただ者じゃない！BenQ ScreenBar Proが16,915円であなたのデスクを支配
2025年12月01日 16時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】BenQ ScreenBar Pro モニターライト登場！
BenQ（ベンキュー）のモニターライト「ScreenBar Pro」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
USBライトのカテゴリーでベストセラー1位を獲得した人気モニターライトが、過去価格19,900円のところ、15％オフの16,915円というお買い得価格で手に入ります。
BenQ ScreenBar Pro モニターライトの特徴
① 第3世代ASYM-LIGHT 非対称光学技術
独自の非対称光学技術で光線を制御。画面への映り込みやまぶしさを軽減し、85cm×50cmの広い範囲に均一な光を届けます。目に優しい照明環境を作りたい人に最適です。
② スマートで便利な自動調光・点灯
色温度と明るさを自由に調整可能。自動調光機能で500ルクスの照明環境を維持します。近くで動きを検知すると自動で点灯し、一定時間動きがない場合は自動で消灯します。
③ 幅広い互換性と使いやすさ
平面モニターのほか、湾曲型、ウルトラワイド、デュアルモニター、厚みのあるモニターにも対応。付属のアタッチメントでウェブカメラの設置も可能です。本体のタッチバーで明るさや色温度を簡単に調節でき、インジケータで視覚的に確認できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、快適なデスク環境を作れるBenQのモニターライトを検討してみてください。
※価格は販売状況によって変動する場合があります。
