写真も動画も秒速保存！ベストセラー「SanDisk Extreme ポータブルSSD V2 1TB」が15％オフ

【Amazonブラックフライデーセール】SanDisk エクストリーム ポータブルSSD V2（1TB）登場！

SanDisk（サンディスク）の「エクストリーム ポータブルSSD V2（1TB）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

外付SSDカテゴリーでベストセラー1位を獲得した人気モデルが、参考価格19,980円のところ、15％オフの16,889円というお買い得価格で手に入ります。

SanDisk エクストリーム ポータブルSSD V2（1TB）の特徴

① 超高速データ転送

最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒の超高速スピード。USB 3.2 Gen 2対応で、高解像度の写真や動画をスムーズに保存・編集・管理できます。

② IP65防滴・防塵性能＆高耐久性

IP65規格に準拠した防滴・防塵性能を備え、屋外への持ち運びも安心。さらに最大3メートルの落下に耐える耐衝撃性能で、振動や衝撃にも強いモデルです。

③ 幅広い互換性

USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタが付属し、Windows・Mac両方に対応。ノートPCや外出先の作業に便利な外付けSSDです。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、作業効率を大幅アップできるSanDiskの人気SSDをぜひご検討ください。

※価格は容量や販売状況によって変動する場合があります。