Amazonセール情報大紹介！ 第503回

写真も動画も秒速保存！ベストセラー「SanDisk Extreme ポータブルSSD V2 1TB」が15％オフ

2025年12月01日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデーセール】SanDisk エクストリーム ポータブルSSD V2（1TB）登場！

　SanDisk（サンディスク）の「エクストリーム ポータブルSSD V2（1TB）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　外付SSDカテゴリーでベストセラー1位を獲得した人気モデルが、参考価格19,980円のところ、15％オフの16,889円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでSanDisk エクストリーム ポータブルSSD V2（1TB）を入手

SanDisk エクストリーム ポータブルSSD V2（1TB）の特徴

① 超高速データ転送

　最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒の超高速スピード。USB 3.2 Gen 2対応で、高解像度の写真や動画をスムーズに保存・編集・管理できます。

② IP65防滴・防塵性能＆高耐久性

　IP65規格に準拠した防滴・防塵性能を備え、屋外への持ち運びも安心。さらに最大3メートルの落下に耐える耐衝撃性能で、振動や衝撃にも強いモデルです。

③ 幅広い互換性

　USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタが付属し、Windows・Mac両方に対応。ノートPCや外出先の作業に便利な外付けSSDです。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、作業効率を大幅アップできるSanDiskの人気SSDをぜひご検討ください。

※価格は容量や販売状況によって変動する場合があります。

アマゾンでSanDisk エクストリーム ポータブルSSD V2（1TB）を入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

