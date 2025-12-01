天井から映画が降ってくる!? Aladdin X2 Plusがブラックフライデーで10万円以下！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】照明一体型プロジェクター「Aladdin X2 Plus」登場！

Aladdin X（アラジン エックス）の照明一体型プロジェクター「Aladdin X2 Plus」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

照明・スピーカー・プロジェクターが1台にまとまった3in1モデルが、参考価格129,800円のところ、23％オフの99,946円という10万円を切るお買い得価格で手に入ります。

照明一体型プロジェクター「Aladdin X2 Plus」の特徴

① 設置場所を取らない大画面テレビ体験

天井の引掛シーリングがあれば、追加工事は不要で誰でも簡単に取り付け可能。電源ケーブルも不要です。4畳の部屋でも60インチ、6畳の部屋で100インチが実現。

② Harman Kardon スピーカーと高音質

世界中の音楽ファンが愛するHarman Kardon製のスピーカーを搭載し、さらにドルビーオーディオプラスをサポート。天井から降り注ぐ、快適な音楽体験をご堪能ください。

③ 高速起動と便利な機能

明るさは900ANSIルーメンにアップし、スクリーン不要で高画質のフルHD映像を投影。調光・調色は1万通りに調整可能。約7秒の高速起動モードやWi-Fi 6を搭載しています。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、3万円近くお得な価格で手に入るAladdin X2 Plusで、寝室やリビングのレイアウトを変えることなく大画面ホームシアターを始めてみてはいかが？

※価格はスタイルによって変動する場合があります。