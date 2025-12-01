このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第501回

【40％オフ】VITURE Pro XR/AR Glasses 135インチ大画面がブラックフライデーセールで44,800円に！

2025年12月01日 12時45分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】VITURE Pro XR/AR Glasses登場！

　VITURE（ヴィチュアー）のスマートグラス「VITURE Pro XR/AR Glasses」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　135インチ相当の大画面と120 Hz高刷新率ディスプレイを搭載し、HARMANオーディオによる音響も備えたこのモデルが、過去価格74,880円のところ、40％オフの44,800円という大幅割引価格で手に入ります。

アマゾンでVITURE Pro XR/AR Glassesを入手

VITURE Pro XR/AR Glassesの特徴

① 135インチ相当、120 Hz駆動ディスプレイ

　135インチ相当の大画面を再現するUltraClarityディスプレイを搭載。滑らかな120 Hz駆動で、動画もゲームもスムーズに表示されます。

② 高輝度・高精細&広視野 VR／XR体験にも対応

　高輝度（ピーク輝度4000 nits／体感1000 nits）を誇り、明るい場所でも見やすい画質。またMicro‑OLEDパネル採用により、文字など細部まで鮮明。複数のUSB‑C機器（スマホやPCなど）に対応し、XR／VR映像やゲーム、ストリーミングなど幅広い用途で利用可能です。

③ HARMANオーディオ搭載で没入感のある音響体験

　本製品には、HARMANと共同開発したサウンドシステムを搭載。映像だけでなく音質にもこだわり、映画やゲームを高い没入感で楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、3万円お得な価格で手に入るVITUREのARグラスをぜひご検討ください。

※価格は変動する場合があります。

アマゾンでVITURE Pro XR/AR Glassesを入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

