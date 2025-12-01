Amazonセール情報大紹介！ 第501回
【40％オフ】VITURE Pro XR/AR Glasses 135インチ大画面がブラックフライデーセールで44,800円に！
2025年12月01日 12時45分更新
【Amazonブラックフライデーセール】VITURE Pro XR/AR Glasses登場！
VITURE（ヴィチュアー）のスマートグラス「VITURE Pro XR/AR Glasses」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
135インチ相当の大画面と120 Hz高刷新率ディスプレイを搭載し、HARMANオーディオによる音響も備えたこのモデルが、過去価格74,880円のところ、40％オフの44,800円という大幅割引価格で手に入ります。
VITURE Pro XR/AR Glassesの特徴
① 135インチ相当、120 Hz駆動ディスプレイ
135インチ相当の大画面を再現するUltraClarityディスプレイを搭載。滑らかな120 Hz駆動で、動画もゲームもスムーズに表示されます。
② 高輝度・高精細&広視野 VR／XR体験にも対応
高輝度（ピーク輝度4000 nits／体感1000 nits）を誇り、明るい場所でも見やすい画質。またMicro‑OLEDパネル採用により、文字など細部まで鮮明。複数のUSB‑C機器（スマホやPCなど）に対応し、XR／VR映像やゲーム、ストリーミングなど幅広い用途で利用可能です。
③ HARMANオーディオ搭載で没入感のある音響体験
本製品には、HARMANと共同開発したサウンドシステムを搭載。映像だけでなく音質にもこだわり、映画やゲームを高い没入感で楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、3万円お得な価格で手に入るVITUREのARグラスをぜひご検討ください。
※価格は変動する場合があります。
