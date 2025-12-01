Amazonセール情報大紹介！ 第500回
冬支度に最適！ゼロ風ヒーター De'Longhi MDHU15-BKがブラックフライデー最終日割引中
2025年12月01日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】De'Longhi マルチダイナミックヒーター MDHU15-BK登場！
De'Longhi（デロンギ）のマルチダイナミックヒーター「MDHU15-BK」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しています。
ゼロ風暖房で静かにお部屋を暖め、安全機能も充実したモデルが、過去価格65,840円のところ、28％オフの47,400円という大幅割引価格で手に入ります。
いよいよ本日12月1日でAmazonブラックフライデーは終了。今年の冬に向けて静かで乾燥しにくい暖房を導入するなら、デロンギのゼロ風ヒーターがお得に買えるこのタイミングは見逃せません。
De'Longhi マルチダイナミックヒーター MDHU15-BKの特徴
① ゼロ風暖房で快適
このモデルは「ゼロ風暖房」方式を採用。ファンを使わず部屋をじんわりと暖めるため、空気の流れを起こさず、静かに暖房できます。
② 自動温度調整機能で温度管理が簡単
室内温度を検知して適切な暖房パワーをコントロール。設定した温度を保ちやすく、過度な暖まりすぎを防ぎます。
③ ECOモードとタイマーで省エネにも配慮
ECOモードに切り替えることで消費電力を抑えながら暖房が可能。加えて、ON／スリープ／OFFを設定できるタイマー機能も付いており、生活リズムに合わせた運転ができます。
お買い得価格で手に入る！
Amazonブラックフライデーは本日12月1日の23時59分まで。気になったら「あとで」と先延ばしにせず、価格や在庫が変わる前に、デロンギのゼロ風暖房ヒーターをチェックしておきましょう。
この機会に、1万円以上お得な価格で手に入るデロンギのゼロ風暖房ヒーターで、快適な冬の生活を始めてください。
※価格はカラーによって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第501回
トピックス【40％オフ】VITURE Pro XR/AR Glasses 135インチ大画面がブラックフライデーセールで44,800円に！
-
第499回
トピックス65インチ4Kテレビが大幅割引！AQUOS 4T-C65GJ2がブラックフライデーで103,800円【本日最終】
-
第498回
トピックス半額で手に入る！フィリップス電動シェーバー9000シリーズ S9696/50 洗浄機付きが20,800円！【今日でブラックフライデー終了】
-
第497回
トピックス仕事もエンタメも一台で！PHILIPSのAndroidタブレットがブラックフライデー特価17,584円
-
第494回
トピックス深剃り＆快適シェービング！Braun Series 9 SPORT 9360cc が40％オフで手に入る
-
第494回
トピックス【THE NORTH FACE】キャンプの快適性に特化！難燃防寒ブーツがセール中！普段使いも◎
-
第493回
トピックス【40%オフ】Anker Eufy Omni E25が89,790円！床掃除もモップもおまかせのロボット掃除機
-
第492回
トピックス人気のAirPods 4がセール価格24,800円！通勤・通学にも便利な高性能ワイヤレスイヤホン
-
第491回
トピックスRTX 5070＋Ryzen 7搭載、ASUS TUF Gaming A16がゲーマー注目の1台
-
第490回
トピックス【全部入りが19%引き】MS Officeにキーボードもペンも付いたタブレット！Surface Pro 12インチがまだお得！
- この連載の一覧へ