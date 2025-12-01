このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第499回

65インチ4Kテレビが大幅割引！AQUOS 4T-C65GJ2がブラックフライデーで103,800円【本日最終】

2025年12月01日 12時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデーセール】シャープ 65V型 4K 液晶テレビ AQUOS 4T-C65GJ2登場！

　シャープの65V型 4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65GJ2」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　Google TVやDolby Atmos、Wi-Fi6に対応したモデルが、過去価格146,263円のところ、29％オフの103,800円という大幅割引価格で手に入ります。

　いよいよ本日12月1日でAmazonブラックフライデーが終了します。大画面4Kテレビを狙っていたなら、シャープの65V型AQUOSをセール価格で手に入れられるラストチャンスかもしれません。

シャープ 65V型 4K 液晶テレビ AQUOS 4T-C65GJ2の特徴

① Google TVと高画質処理エンジン Medalist L1

　Google TV機能を搭載しており、お気に入りの映画やTV番組を大画面で楽しめます。画像処理エンジン「Medalist L1」は、8Kテレビ開発で培った技術を応用し、ネット動画などもリアルで美しい映像で再生できます。

② 立体音響 Dolby Atmos対応

　低音域から高音域まで臨場感豊かに表現するバスレフ型スピーカーボックスを搭載。また、立体音響技術 Dolby Atmos に対応しており、映画館のような迫力ある音響を自宅で楽しめます。

③ 明るいリビングでも見やすい高画質

　高精細な低反射パネルを採用しており、外光や照明の映り込みを低減。液晶パネルの直下に配置されたLEDバックライトが画面全体を均一に明るく照らし、色鮮やかでクリアな映像を実現します。

お買い得価格で手に入る！

　Amazonブラックフライデーは本日12月1日で終了します。リビングに置く大画面4Kテレビをお得に導入できるタイミングはそう多くありません。気になった方は、セールが終わる前に商品ページをチェックしてみてください。

　この機会に、4万円以上お得な価格で手に入るSHARPのGoogle TV搭載4Kテレビをぜひご検討ください。

※価格はモデルによって変動する場合があります。

