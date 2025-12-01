65インチ4Kテレビが大幅割引！AQUOS 4T-C65GJ2がブラックフライデーで103,800円【本日最終】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】シャープ 65V型 4K 液晶テレビ AQUOS 4T-C65GJ2登場！

シャープの65V型 4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C65GJ2」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

Google TVやDolby Atmos、Wi-Fi6に対応したモデルが、過去価格146,263円のところ、29％オフの103,800円という大幅割引価格で手に入ります。

いよいよ本日12月1日でAmazonブラックフライデーが終了します。大画面4Kテレビを狙っていたなら、シャープの65V型AQUOSをセール価格で手に入れられるラストチャンスかもしれません。

シャープ 65V型 4K 液晶テレビ AQUOS 4T-C65GJ2の特徴

① Google TVと高画質処理エンジン Medalist L1

Google TV機能を搭載しており、お気に入りの映画やTV番組を大画面で楽しめます。画像処理エンジン「Medalist L1」は、8Kテレビ開発で培った技術を応用し、ネット動画などもリアルで美しい映像で再生できます。

② 立体音響 Dolby Atmos対応

低音域から高音域まで臨場感豊かに表現するバスレフ型スピーカーボックスを搭載。また、立体音響技術 Dolby Atmos に対応しており、映画館のような迫力ある音響を自宅で楽しめます。

③ 明るいリビングでも見やすい高画質

高精細な低反射パネルを採用しており、外光や照明の映り込みを低減。液晶パネルの直下に配置されたLEDバックライトが画面全体を均一に明るく照らし、色鮮やかでクリアな映像を実現します。

お買い得価格で手に入る！

Amazonブラックフライデーは本日12月1日で終了します。リビングに置く大画面4Kテレビをお得に導入できるタイミングはそう多くありません。気になった方は、セールが終わる前に商品ページをチェックしてみてください。

この機会に、4万円以上お得な価格で手に入るSHARPのGoogle TV搭載4Kテレビをぜひご検討ください。

※価格はモデルによって変動する場合があります。