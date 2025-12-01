半額で手に入る！フィリップス電動シェーバー9000シリーズ S9696/50 洗浄機付きが20,800円！【今日でブラックフライデー終了】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】PHILIPS 電動シェーバー 9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル） 登場！

PHILIPS（フィリップス）の電動シェーバー「9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しています。

人気の9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル）が、過去価格41,800円のところ、50％オフの20,800円というお買い得価格で手に入ります。

Amazonブラックフライデーは本日12月1日で終了。フィリップスのハイエンド電動シェーバー9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル）が半額で狙える貴重なタイミングです。

PHILIPS 電動シェーバー 9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル） の特徴

① パワフルな切れ味と深剃り

毎分150,000回カットする72枚刃（デュアルスティールプレシジョン刃）で、しっかり深剃り。リフト＆カットテクノロジーにより、1枚目の刃がヒゲを引き上げ、2枚目の刃でしっかりカットします。自動研磨システムで刃の切れ味も長持ちします。

② 肌にやさしいSkinIQテクノロジー

ヒゲ密度感知システムがヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調整。マイクロビーズコーティングにより肌への摩擦を抑え、やさしい剃り心地を実現します。

③ 360-Dフレックスヘッドとコードレス洗浄システム

柔軟性に優れたヘッドが360°回転し、剃り残しを低減。コードレス洗浄機で簡単にクリーニングできます。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、2万円以上お得な価格で手に入るPHILIPSのハイエンドシェーバー9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル）で、肌にやさしい深剃りを体験してください。

フィリップスのハイエンドシェーバーを試してみたいなら、半額の今は検討しやすいタイミングです。価格や在庫は変動する可能性があるので、購入前にAmazonの商品ページで最新情報を確認してください。

※価格はモデルによって変動する場合があります。