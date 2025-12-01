Amazonセール情報大紹介！ 第498回
半額で手に入る！フィリップス電動シェーバー9000シリーズ S9696/50 洗浄機付きが20,800円！【今日でブラックフライデー終了】
2025年12月01日 12時00分更新
【Amazonブラックフライデーセール】PHILIPS 電動シェーバー 9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル） 登場！
PHILIPS（フィリップス）の電動シェーバー「9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しています。
人気の9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル）が、過去価格41,800円のところ、50％オフの20,800円というお買い得価格で手に入ります。
Amazonブラックフライデーは本日12月1日で終了。フィリップスのハイエンド電動シェーバー9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル）が半額で狙える貴重なタイミングです。
PHILIPS 電動シェーバー 9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル） の特徴
① パワフルな切れ味と深剃り
毎分150,000回カットする72枚刃（デュアルスティールプレシジョン刃）で、しっかり深剃り。リフト＆カットテクノロジーにより、1枚目の刃がヒゲを引き上げ、2枚目の刃でしっかりカットします。自動研磨システムで刃の切れ味も長持ちします。
② 肌にやさしいSkinIQテクノロジー
ヒゲ密度感知システムがヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調整。マイクロビーズコーティングにより肌への摩擦を抑え、やさしい剃り心地を実現します。
③ 360-Dフレックスヘッドとコードレス洗浄システム
柔軟性に優れたヘッドが360°回転し、剃り残しを低減。コードレス洗浄機で簡単にクリーニングできます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、2万円以上お得な価格で手に入るPHILIPSのハイエンドシェーバー9000シリーズ S9696/50（洗浄機付きモデル）で、肌にやさしい深剃りを体験してください。
フィリップスのハイエンドシェーバーを試してみたいなら、半額の今は検討しやすいタイミングです。価格や在庫は変動する可能性があるので、購入前にAmazonの商品ページで最新情報を確認してください。
※価格はモデルによって変動する場合があります。
