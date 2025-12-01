【12/1まで】静かで乾燥しにくいデロンギ・オイルヒーターが2万円切り／Amazonブラックフライデー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】デロンギのオイルヒーターが特価！静かで乾燥しにくい暖房

Amazonブラックフライデーセールが開催中！今、注目を集めているのがデロンギのオイルヒーター「ヴェルティカルド RHJ21F1015-BR」。

過去価格27,245円のところ、Amazonブラックフライデーセールで19,100円と、2万円を切りました。静かで乾燥しにくい“ゼロ風暖房”をお得に手に入れるチャンスです。

本日12月1日(日)は、Amazonブラックフライデーの最終日。まだこの冬の暖房を決めきれていないなら、静かで乾燥しにくいデロンギのオイルヒーターをチェックしておきたいところです。

風を出さずに部屋全体を暖めるゼロ風暖房

輻射熱と自然対流で部屋の隅々まで均一に暖めるため、エアコンのような乾燥や風の不快感がありません。遠赤外線が体を芯からじんわり温め、換気後も冷えにくいのが特長です。

静音設計と安全性への配慮

ファンレス構造で動作音がほぼなく、寝室でも快適。表面温度を約80℃に抑え、チャイルドロックやリモコン操作にも対応しています。デロンギファミリー登録で5年保証も付くので安心です。

省エネ・手間いらずで快適

消費電力は600W・900W・1500Wの3段階で調整可能。高い蓄熱性により、電源を切っても約30分間暖かさが続きます。燃料の補充や交換は不要で、メンテナンスフリーの設計です。

今だけの特別価格！在庫切れ注意

デロンギ「ヴェルティカルド RHJ21F1015-BR」はAmazonブラックフライデーセール特価で19,100円。静かで乾燥しにくい快適な冬を、この1台から始めましょう。

繰り返しですがAmazonブラックフライデーは本日が最終日です。気になった方は、セールが終わる前に商品ページで最新の価格や在庫状況をチェックして、冬の暖房計画を整えてみてください。