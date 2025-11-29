このページの本文へ

【無料】これは憧れる…！ ボタン1つで極上カプチーノが完成するデロンギ体験が最高すぎた

2025年11月29日 15時00分更新

文● サクラダ　編集●飯島恵里子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

全自動コーヒーマシンやマルチダイナミックヒーターを体験できるイベント「Casa De’Longhi（カーサ デロンギ）」を11月30日まで開催中

　急に冷え込んできた今日この頃、六本木ヒルズでとんでもなく癒やされる空間が出現しているのをご存知だろうか。デロンギ・ジャパンは、同社の全自動コーヒーマシンやマルチダイナミックヒーターを体験できるイベント「Casa De’Longhi（カーサ デロンギ）」を11月30日まで開催中だ。寒さが本格化してきたこの週末、温かいコーヒーとぬくぬくのヒーターなんて、想像しただけで最高すぎる。

ボタンひとつで極上の泡。最新マシンと「ゼロ風暖房」を体験

　会場では、豆の切り替えが簡単な最新モデル「デロンギ リヴェリア」などが展示されており、なんとカフェメニューの試飲が可能だ。ボタンひとつで抽出されるふわっふわのカプチーノは、きめ細かな泡立ちでまさに至福の一杯。

豆ホッパーが2つ付いて、豆の切り替えが簡単な最新モデル「デロンギ リヴェリア」で試飲ができる

ふわふわでリッチなミルク泡のカプチーノが至福

Image from Amazon.co.jp
デロンギ 全自動コーヒーマシン リヴェリア+ラテクレマクールアップグレードセット エスプレッソマシン 【デロンギファミリー登録で3年保証】充実のアイスメニュー 豆ホッパー交換可能 豆から挽きたて サンドベージュ EXAM44055BG set Latte Crema Cool Kit

　さらに、風が出ないのに部屋全体がポカポカする「マルチダイナミックヒーター ソラーレ」のタッチ＆トライも実施している。乾燥が気になるこの季節、肌や喉に優しい暖房の実力を肌で感じられるチャンスだ。アンケート回答でギフトがもらえる特典もある（数量限定）。イベントは明日30日まで。買い物の合間に、極上の暖かさを味わいに行ってみてはいかがだろうか。

マルチダイナミックヒーターは「オイル」なし！ 温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」、しかもWi-Fi対応でスマホから操作可能

【イベント概要】
・イベント名：Casa De'Longhi（カーサ デロンギ）
・開催会場　：六本木ヒルズ ヒルサイド 2F ヒルズカフェ/スペース（東京都港区六本木6丁目10-6）
・開催期間　：2025年11月25日（火）～11月30日（日）
・開催時間　：Day Session 11:00～17:00
　　　　　　　（入退場自由・25日は16:00まで、30日は11:00～20:00まで営業）
・参加費用　：無料

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン