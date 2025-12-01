【本日23:59まで】M4 MacBook Air 13インチが15％オフのチャンス／Amazonブラックフライデー最終日

【Amazonブラックフライデーセール】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ登場！

AppleのM4チップを搭載したMacBook Air 13インチが、12月1日（月）まで開催のAmazonブラックフライデーセールに登場中。

M4チップと16GBメモリを搭載したApple 2025 MacBook Air 13インチが、ブラックフライデー最終日の12月1日も15％オフの139,800円に。参考価格164,800円の最新Airを、おトクなうちにチェックしてみては？

Apple 2025 MacBook Air M4 13インチの特徴

① M4チップ搭載

M4チップ（10コアCPUと8コアGPU）を搭載。高速な処理能力で幅広い作業に対応します。

② 13.6インチLiquid Retinaディスプレイとオーディオ

13.6インチLiquid Retinaディスプレイは10億色に対応。12MPセンターフレームカメラ、3つのマイク、空間オーディオ対応の4つのスピーカーで映像と音を楽しめます。

③ バッテリーと接続性

最大18時間駆動可能なバッテリーを搭載。Thunderbolt 4ポート×2、MagSafe充電ポート、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応し、最大2台の外部ディスプレイ接続が可能です。

お買い得価格で手に入る！

Amazonブラックフライデーセールは12月1日（月）23時59分まで。ブラックフライデーが終わると、価格や在庫状況はいつ変わってもおかしくありません。M4 MacBook Air 13インチが気になっているなら、12月1日23時59分までのうちにチェックしておきましょう。

※価格は容量やスタイル、パターンによって変動します。