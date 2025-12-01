Amazonセール情報大紹介！ 第477回
ブラックフライデー最終日！新品iPhone 14が8万円で買えるチャンス
2025年12月01日 09時10分更新
【Amazonブラックフライデーセール】iPhone 14 128GB！
スマホの買い替えを検討中で、コスパ重視の高性能モデルを探している方に今年最後（？）の朗報です。人気モデル「iPhone 14 128GB」が、本日12月1日の23時59分で終了するAmazonブラックフライデーセールに登場しています。
ブラックフライデー最終日の今日、まだ新品のiPhone 14 128GBを約8万円で狙えるチャンスが残っています。「もうおトクなiPhoneは終わったかも」と思っている人こそチェックしておきたい1台です。
6.1インチ Super Retina XDRディスプレイを搭載したこのモデルが、参考価格95,800円のところ、Amazonブラックフライデーセール価格として17％オフの79,800円というお買い得価格で手に入ります。
iPhone 14 128GBの特徴
① A15 Bionicチップと長持ちバッテリー
5コアGPUを搭載した高速A15 Bionicチップにより、アプリやゲームも快適に操作可能。さらに5G通信に対応し、バッテリーは最大20時間のビデオ再生が可能で、一日中安心して使えます。
② 4Kドルビービジョン対応カメラ
デュアルカメラシステムにより、明るさに関わらず美しい写真や動画を撮影可能。手持ちでも手ぶれの少ない映像が撮れるアクションモードや、最大30fpsの4Kドルビービジョン対応シネマティックモードも搭載しています。
③ 頑丈設計と安全機能
Ceramic Shieldを採用し、防水・防塵性能も備えています。衛星経由の緊急SOSや衝突事故検出機能で、万が一のときにも安心です。
お買い得価格で手に入る！
12月1日のブラックフライデー終了後は、価格や在庫状況がいつ変わってもおかしくありません。約8万円で新品iPhone 14 128GBを狙えるこのタイミングを活かすかどうかは、今のあなたの決断しだいです。※記事公開後に価格・ポイントが変更される場合があります。
この機会に、1万円以上お得な価格でiPhone 14 128GBを手に入れましょう。
※価格はセール状況によって変動する場合があります。
