Amazonセール情報大紹介！ 第476回
ブラックフライデー最終日！ まだ間に合うiPhone 15 Plusが13%引き！
2025年12月01日 09時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】iPhone 15 Plus 128GB登場！
AppleのスマートフォンiPhone 15 Plus 128GBが、Amazonブラックフライデーセールに登場中です。
「もうブラックフライデーのiPhoneは終わったよね？」と思いきや、12月1日の最終日になってもiPhone 15 Plus 128GBは本記事執筆時点でブラックフライデー価格で購入できる状態が続いています。
iPhone 15 Plus 128GBのセール価格は、参考価格124,800円のところ、13%引きの108,600円です！品切れと出てくるカラーもあるようですが、画面をリロードすると出てくるなど、セール在庫が良くわからない状況です。購入時にはご確認の上、チョイスください！
iPhone 15 Plus 128GBの特徴
① Dynamic Islandとタフなデザイン
Dynamic Islandは、画面上部に浮かぶようにアラートやライブアクティビティを表示します。iPhone 15 Plusは、カラーインフューズドガラスとアルミニウムを採用した美しくタフなボディで、防沫・耐水・防塵性能も備えています。
② 48MPメインカメラと2倍望遠
48MPのメインカメラで超高解像度の撮影が可能です。光学2倍望遠を使えば、クローズアップ写真も鮮明に撮影できます。次世代ポートレート機能では、撮影後でもピントを切り替えることができます。
③ A16 Bionicチップと長持ちバッテリー
A16 Bionicチップは、高速でパワフルな処理を実現します。最大26時間のビデオ再生が可能で、USB-CコネクタによりMacやiPadと同じケーブルで充電できます。
お買い得価格で手に入る！
Amazonブラックフライデーセールは本日12月1日の23時59分まで。この機会にiPhone 15 Plus 128GBを購入して、快適な大画面スマホライフを体験してください！
Amazonブラックフライデーが終わるのは今日ですが、大画面iPhoneをお得に手に入れるチャンスも同時に終わるかもしれません。12月1日のうちに一度だけでも商品ページをのぞいて、「今買うかどうか」を自分の目で判断してみるのがおすすめです。
※価格は容量やセール状況によって変動する場合があります。
