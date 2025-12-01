【本日12/1最終日】ソースネクスト「Dropbox Plus 3年版」が約22％オフ【Amazonブラックフライデー】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版が登場！

6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版Dropbox Plus 3年版が、本日12月1日で終了のAmazonブラックフライデーセールに登場中です。

過去価格strong>4万2,700円のところ、今なら22％OFFの3万3,440円で購入できます。

ソースネクスト Dropbox Plus 3年版の特徴

「Dropbox Plus 3年版」は、世界でも例のないソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。

商品仕様

・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android、アプリの動作環境はこちら

・CPU：OSの推奨環境に準ずる

・memory：2GB以上

・HDD：1GB以上

インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認

まとめ：Amazonブラックフライデーセールのチャンスを利用しよう！

Amazonブラックフライデーでは、Dropbox Plus 3年版が過去価格4万2,700円の商品が約22％オフの3万3,440円（税込）になっています。3年分をまとめて購入できるため、月額課金で細かく支払うよりもトータルコストを抑えやすく、Dropboxを長期で使い続けたい人ほどメリットが大きいセールです。

Amazonブラックフライデーは本日12月1日の23時59分で終了。Dropbox Plus 3年版のセールがこれで終わりか確証はありませんが、つづく保証もありません。本日中にチェックしておきましょう！