【本日12/1最終日】ソースネクスト「Dropbox Plus 3年版」が約22％オフ【Amazonブラックフライデー】
2025年12月01日 11時00分更新
【Amazonブラックフライデーセール】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版が登場！
6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版Dropbox Plus 3年版が、本日12月1日で終了のAmazonブラックフライデーセールに登場中です。
過去価格strong>4万2,700円のところ、今なら22％OFFの3万3,440円で購入できます。
ソースネクスト Dropbox Plus 3年版の特徴
「Dropbox Plus 3年版」は、世界でも例のないソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。
商品仕様
・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android、アプリの動作環境はこちら
・CPU：OSの推奨環境に準ずる
・memory：2GB以上
・HDD：1GB以上
インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認
まとめ：Amazonブラックフライデーセールのチャンスを利用しよう！
Amazonブラックフライデーでは、Dropbox Plus 3年版が過去価格4万2,700円の商品が約22％オフの3万3,440円（税込）になっています。3年分をまとめて購入できるため、月額課金で細かく支払うよりもトータルコストを抑えやすく、Dropboxを長期で使い続けたい人ほどメリットが大きいセールです。
Amazonブラックフライデーは本日12月1日の23時59分で終了。Dropbox Plus 3年版のセールがこれで終わりか確証はありませんが、つづく保証もありません。本日中にチェックしておきましょう！
