Amazonセール情報大紹介！ 第132回
2TBを3年分で3.3万円！「Dropbox Plus 3年版」が約22％オフ【Amazonブラックフライデー】
2025年11月30日 20時40分更新
【Amazonブラックフライデーセール】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版が登場！
6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版Dropbox Plus 3年版が11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールに登場中です。
過去価格strong>4万2,700円のところ、今なら22％OFFの3万3,440円で購入できます。
2TB（2,048GB）まで保存できるので、RAW画像や動画、制作データなど容量の大きなファイルもクラウドにまとめて保管できます。WindowsやMacのPCだけでなく、スマホやタブレットからも同じフォルダーにアクセスできるので、在宅・オフィス・外出先のどこからでも同じ作業環境を再現できるのが大きなメリットです。
機能面はDropboxが直接販売する「Dropbox Plus」（年額1万4400円）と同じで、2TB容量やスマート同期などの便利機能を3年間たっぷり使えます。3年分を一括で用意できるので、毎年更新する手間を減らしたい人や、長くDropboxを使い続けるつもりのヘビーユーザーにも向いています。
ソースネクスト Dropbox Plus 3年版の特徴
「Dropbox Plus 3年版」は、世界でも例のないソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。
商品仕様
・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android、アプリの動作環境はこちら
・CPU：OSの推奨環境に準ずる
・memory：2GB以上
・HDD：1GB以上
インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認
まとめ：Amazonブラックフライデーセールのチャンスを利用しよう！
Amazonブラックフライデーでは、Dropbox Plus 3年版が過去価格4万2,700円の商品が約22％オフの3万3,440円（税込）になっています。3年分をまとめて購入できるため、月額課金で細かく支払うよりもトータルコストを抑えやすく、Dropboxを長期で使い続けたい人ほどメリットが大きいセールです。
ブラックフライデー終盤になると、気になっていた商品がセール対象から外れてしまうことも少なくありませんが、この記事公開時点では本製品は引き続きセール対象として販売中です。容量2TBの「Dropbox Plus 3年版」をお得に確保できるチャンスなので、オンラインストレージの乗り換えや増強を考えている人は、今のうちにチェックしておきましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
