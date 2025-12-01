Amazonセール情報大紹介！ 第480回
【防災・車中泊にも】化け物クラスのポータブル電源＋200Wソーラーパネルが19万円以上オフの大放出【ブラックフライデー最終日】
2025年12月01日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Jackery Solar Generator 2000 New 200W セット登場！
Jackeryのポータブル電源と200Wソーラーパネルのセット「Jackery Solar Generator 2000 New 200W セット」が、Amazonブラックフライデーセールに登場中です。
いよいよAmazonブラックフライデーは本日が最終日。2042Wh・2200W出力のJackeryソーラー発電セットが、参考価格から19万円以上値引きの60％オフで登場中です。停電対策や車中泊、キャンプ用の「本命ポータブル電源」を、このラストチャンスでチェックしてみてください。
Jackery Solar Generator 2000 New 200W セットの特徴
① 1.7時間満充電と2200W高出力
家庭用ACコンセントで最速102分（1.7時間）で満充電（0%から100%）が可能。定格出力2200W（瞬間最大4400W）で、一般的な家電製品の99%以上を動かすことができます。
② リン酸鉄と5年保証の長寿命設計
長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。毎日充電しても10年間長持ちし、4,000回の充電サイクル後もバッテリー残量は70%を維持します。5年間の長期保証（3年間の基本保証＋製品登録で2年延長）も付帯します。
③ UPS機能と最軽量コンパクトボディ
UL1778認証済みのUPS機能搭載で、突然の停電時でも連続して電力を供給。2000Whクラスの主流モデルと比較して、サイズが約40%小さく、重量は約34%軽量化（17.9kg）され、持ち運びやすくなりました。
お買い得価格で手に入る！
繰り返しですが、Amazonブラックフライデーセールは本日12月1日（月）の23時59分まで。大容量ポータブル電源は、欲しいと思ったタイミングでセールになっているとは限りません。60％オフでJackeryのソーラー発電セットを狙えるこの機会に、防災とアウトドアの「電源不安」をまるごと解消しておきませんか。
※価格はスタイルやセール状況によって変動する場合があります。
