【まだ3万円オフ！】MacBook Air 13インチがブラックフライデーでで11万9800円

【Amazonブラックフライデーセール】Apple 2022 13インチMacBook Air（M2）登場！

Appleのノートブック「13インチ MacBook Air M2チップ」（16GBメモリ/256GB SSD）が、参考価格148,800円から19％オフの119,800円で販売中！

11月24日に始まったで開催のAmazonブラックフライデーに登場しており、M2チップを搭載した2022年モデルがお買い得価格で手に入ります。

ほかのMacBookのセールが終了して「どれを買おうか」と迷っている人にこそ、このM2 MacBook Airはおすすめです。十分な性能と軽さを兼ね備えたバランスの良いモデルが、ブラックフライデー価格でまだ手に入ります。欲しいと思ったタイミングで押さえておくのが正解！

Amazonの商品ページでは「動作が軽快」「バッテリーが一日中もつ」「デザインに満足」といった声が多く、コスパの高いMacとして支持されています。実際に多くのユーザーが購入しているモデルなので、初めてのMacとしても、古いMacやWindowsノートからの買い替えにも安心して選べます。

Apple 2022 13インチMacBook Air（M2）の特徴

① M2チップによるパワフルなパフォーマンス

8コアCPUと最大10コアGPUを搭載。複数のアプリを開いて作業する時も、ビデオを編集する時も、複雑なタスクをパワフルにこなす高速性能が魅力です。

② Liquid Retinaディスプレイと携帯性

13.6インチのLiquid Retinaディスプレイを搭載し、鮮明で美しい映像を表示。重量1.24kgと軽量で、一日中問題なく使えるバッテリー持続性能も備え、携帯性に優れています。

③ 長時間バッテリーとセキュリティ

バッテリーは動画再生で最大18時間持続。Touch ID（指紋認証）搭載。

お買い得価格で手に入る！

Amazonブラックフライデーは12月1日（月）まで。すでにセールから外れてしまったApple製品も多い中で、M2搭載のMacBook Airがまだセール価格で残っているのはかなり貴重です。通常価格に戻る前に、約3万円オフで手に入れられるこのタイミングを活用しておきましょう。

※価格はパターンによって異なります。