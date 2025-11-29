「いいMac、もう残ってない」と思った人へ　Mac mini M4はまだ11％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Apple 2024 Mac mini M4（16GB/256GB）登場！

Appleのデスクトップコンピュータ「2024 Mac mini M4（16GB/256GB）」が、Amazonブラックフライデーでセール中です。

11月24日に始まったAmazonブラックフライデーで品切れやセール終了が目立つApple製品の中、M4チップ搭載の「2024 Mac mini M4（16GB/256GB）」はまだ11％オフの84,800円。12.7cm四方のコンパクトボディに高性能CPUと豊富なポート、iPhoneとの連携機能まで詰め込んだ1台を、お得なブラックフライデー価格で手に入れるチャンスです。

M4チップを搭載し、12.7cm四方のコンパクトボディに圧倒的なパワーを凝縮したMac miniが、参考価格94,800円のところ、11％オフの84,800円というお買い得価格で手に入ります。

Apple 2024 Mac mini M4（16GB/256GB）の特徴

① M4チップによる圧倒的なパワー

M4チップ（10コアCPU、10コアGPU）は、macOS上でMicrosoft 365やAdobe Creative Cloudなどのアプリを快適に動かします。動画編集やクリエイティブ作業もスムーズにこなせる高性能マシンです。

② iPhoneとの連携機能

iPhoneミラーリングにより、MacからiPhoneの画面を確認・操作できます。さらに、iPhoneでコピーした内容をMacでペーストしたり、メッセージ送信やFaceTime通話への応答も可能です。

③ コンパクトサイズと便利な接続機能

わずか12.7cm四方のボディに、背面にはThunderbolt 4×3、HDMI、ギガビットEthernetを装備。前面にはUSB-Cポートとヘッドフォンジャックも搭載し、あらゆる環境で便利に接続できます。

お買い得価格で手に入る！

Amazonブラックフライデーは12月1日（月）まで。「もうApple製品は終わった？」と思うのはまだ早いかもしれません。2024年モデルの「Mac mini M4（16GB/256GB）」が、参考価格94,800円から1万円引きの84,800円というブラックフライデー価格で販売中。動画編集やOffice作業も快適なM4チップに加え、Thunderbolt 4やHDMIなど充実の端子を備えたデスクトップMacを、セール終了前にチェックしてみてください。

※価格は容量などによって異なります。