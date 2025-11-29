Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第79回
メモリーもSSDもグラボも高いなら、自作PCは電源でも強化しよう！
2025年11月29日 20時25分更新
AIバブルにともなう半導体不足もあって、あらゆるPCパーツが高騰する中、自作PC用パーツをAmazonブラックフライデーで買うなら、電源という選択肢はどうでしょうか！ お手頃モデルをピックアップしました。
650W／750W／850W／1000Wで製品を紹介
自分の環境の必要度に合わせて選びたい
まずは650Wから。玄人志向の80 PLUS GOLD対応の製品でフルプラグイン仕様。手堅く使える製品。今回のセールでは21％オフの9374円。
|Image from Amazon.co.jp
|玄人志向 電源ユニット 650W ATX 電源 80 PLUS ゴールド PC電源 フルプラグイン フラットケーブル KRPW-GK650W/90+
続いては750W。ASUSのホワイト仕様の電源でこちらも80 PLUS GOLD。ミドルクラスのグラボとの組み合わせには十分でしょう。セールでの価格は1万1144円。
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS pc電源ユニット 80 Plus Gold 750W ATX Prime AP-750G 国内正規代理店品
850WはVETROOブランドという新興ブランドの製品。80 PLUS GOLDでフルプラグイン。ATX 3.1＆PCIe 5.1対応で、1万1599円と格安です。
|Image from Amazon.co.jp
|Vetroo 850 w電源デュアルpcie 5.1 atx 3.1対応、80 plus goldフルモジュラ、静音動作、120mm fdbファン、10年保証-ホワイト
1000Wの格安電源も発見。PCCOOLER（CPS）ブランドの製品で、セール価格は1万8399円で、さらに記事執筆時点では10％のポイント付き。80 PLUS GOLDでATX 3.1＆PCIe 5.1対応です。
|Image from Amazon.co.jp
|PCCOOLER CPS YN1000 電源、1000W 80 Plus Gold 認定 完全モジュラー PCIe 5.1 & ATX 3.1 ゲーミング PSU 幅広い互換性 135mm FDB ファン、フルジャパン電解コンデンサ - 10年保証
