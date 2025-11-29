メモリーもSSDもグラボも高いなら、自作PCは電源でも強化しよう！

AIバブルにともなう半導体不足もあって、あらゆるPCパーツが高騰する中、自作PC用パーツをAmazonブラックフライデーで買うなら、電源という選択肢はどうでしょうか！ お手頃モデルをピックアップしました。

650W／750W／850W／1000Wで製品を紹介

自分の環境の必要度に合わせて選びたい

まずは650Wから。玄人志向の80 PLUS GOLD対応の製品でフルプラグイン仕様。手堅く使える製品。今回のセールでは21％オフの9374円。

続いては750W。ASUSのホワイト仕様の電源でこちらも80 PLUS GOLD。ミドルクラスのグラボとの組み合わせには十分でしょう。セールでの価格は1万1144円。

850WはVETROOブランドという新興ブランドの製品。80 PLUS GOLDでフルプラグイン。ATX 3.1＆PCIe 5.1対応で、1万1599円と格安です。

1000Wの格安電源も発見。PCCOOLER（CPS）ブランドの製品で、セール価格は1万8399円で、さらに記事執筆時点では10％のポイント付き。80 PLUS GOLDでATX 3.1＆PCIe 5.1対応です。