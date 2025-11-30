iPhoneとカードだけで出かけよう！Spigen MagSafeカードケースがブラックフライデーでお買い得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【ブラックフライデーセール】最新iPhone 17 / iPhone Air対応カードケースが今だけ特価！

スマホアクセサリーブランドで人気のSpigen（シュピゲン）から、最新のiPhone 17シリーズに対応したカードケース「バレンティヌス・マグフィット+」が登場。

11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールにより参考価格4,899円が25％オフの3,674円で購入できます。

最大3枚までカードを収納できるため、クレジットカードや免許証、交通系ICカードなど、よく使うカードをこれひとつに集約可能。ちょっとした外出なら、財布を持たずにスマホとこのカードケースだけで身軽に出かけられます。すでにMagSafe対応iPhoneを使っているなら、ケースと一緒に揃えておきたい“定番アクセサリー”のひとつ。カードケースを買い足すタイミングとしても、ブラックフライデーの25％オフはかなり狙い目です。

MagSafe対応でスタイリッシュにカード収納

バレンティヌス・マグフィット+はMagSafe対応のカードケースで、最大3枚のカードを収納可能です。

内蔵マグネットによる磁気シールド機能で、クレジットカードやICカードも安心して持ち運べます。

さらに、サステナブルなフェイクレザー素材を使用し、スリムで洗練されたデザインを実現。ビジネスシーンでも違和感なく活躍します。

対応機種一覧

「バレンティヌス・マグフィット+」は最新のiPhone 17シリーズをはじめ、幅広いiPhoneに対応しています。

・iPhone 17 Pro Max / iPhone 17 Pro / iPhone 17 / iPhone Air

・iPhone 16シリーズ

・iPhone 15シリーズ

・iPhone 14シリーズ

・iPhone 13シリーズ

・iPhone 12シリーズ

さらに、Google PixelもMagSafe対応ケースを装着すれば利用可能。他のMagSafeアクセサリーとの併用もできますが、ワイヤレス充電には対応していません。

軽量＆コンパクトで持ち運びやすい

サイズは幅95.5×高さ64.5×奥行9.1mm、重さはわずか45gと超軽量。ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。

普段使いはもちろん、キャッシュレス派にもぴったりのスマートなアイテムです。

Spigenならではの安心と信頼

Spigenは世界中で信頼されるスマホアクセサリーブランド。機能性とデザイン性を兼ね備えた製品を多数展開しており、今回の「バレンティヌス・マグフィット+」もそのクオリティを受け継いでいます。

iPhone 17やiPhone Airをより快適に使いたい方には見逃せないアイテムです。

Amazonブラックフライデーセールを活用！

現在Amazonでは、参考価格4,899円が25％オフの3,674円で購入可能。ブラックフライデー終盤では、すでにセールが終わってしまったスマホアクセサリーも増えてきていますが、記事公開時点では本製品は引き続き25％オフの対象商品として販売されています。

最新iPhone対応のカードケースをお得に手に入れるなら、今がチャンスです。