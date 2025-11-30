Amazonセール情報大紹介！ 第459回
100W対応で708円は安い！ 安心の24カ月保証付きUSB-CケーブルがAmazonでお得
2025年11月30日 19時00分更新
【Amazonブラックフライデーセール】UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W登場！
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」が現在、11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールで41％オフの708円という特別価格で販売中です。
最大100W（20V×5A）のUSB PD急速充電に対応しているので、対応する充電器と組み合わせれば、MacBook ProクラスのノートPCからタブレット、スマホまで幅広くカバーできます。「とりあえずこれ1本持っておけば安心」というメインケーブルにぴったりです。
過去1か月で5,000点以上も購入された人気アイテムです。UGREENストアで購入すると24ヶ月間保証サービスが付いています。
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wの特徴
① 最大100Wの超高速充電
USB PD技術に対応し、最大100W（20V×5A）まで安全かつ安定して出力できます。PD充電を実現するために、デバイスとアダプタはPD機能をサポートする必要があります。100W、87W、61W、45W、30W、18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。
※ビデオ出力をサポートしていません。
② 幅広い互換性
iPhone 17/16/15シリーズ、MacBook Pro、Macbook Air、iMac、ChromeBook Pixelなど、さまざまなUSB Type-Cデバイスに対応できます。スマホだけでなく、充電時間を短縮したい各種のタブレット、ノートPCなどの充電時間を大幅に減らせます。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonブラックフライデーセールなら、41%OFFの708円で購入可能です。
Amazonブラックフライデーセールは12月1日（月）まで。
ブラックフライデーも終盤に差し掛かり、すでにセールが終わってしまったアイテムも増えてきましたが、この記事で紹介しているUGREENの100W対応Type-Cケーブルは、記事執筆時点ではブラックフライデー会場で41％オフの708円というお得な価格が継続中です。気になっている人は、「あとで見よう」と思っているうちにセールが終わってしまう前に、今のうちにカートに入れておくのがおすすめです。
