【Switch 2動作確認済】大作ゲーム派は要チェック！マイクロSD Express（512GB）がブラックフライデー特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Samsung マイクロSD Expressカード 512GB P9 Express登場！

Samsung（サムスン）の超高速microSDカード「microSD P9 Express 512GB」が、11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールに登場中です。

microSD P9 Express 512GBは、Nintendo Switch 2での動作確認済みモデル。PCIe Gen 3.0 x1とNVMe 1.3に対応したmicroSD Expressカードならではの高速性で、対応デバイスなら最大800MB/sクラスの読み出しが狙えます。大作ゲームのロード時間短縮にもひと役買ってくれる、まさに“次世代仕様”の1枚です。

いつの間にかゲームや動画、アプリでストレージがパンパン……という人こそ、こうした大容量＆高速なカードにまとめて引っ越ししておくとかなり快適になります。とくにSwitch 2で複数の大作タイトルを並行して遊びたいユーザーには、512GBクラスのカードは“ほぼ必須装備”と言っていいレベルです。

参考価格15,480円のところ、16％オフの12,940円というお買い得価格で手に入ります。

Samsung マイクロSD Expressカード 512GB P9 Expressの特徴

① 圧倒的な読み出し速度・最大800MB/s

PCIeテクノロジーを採用することで、最大読み出し速度800MB/sを実現。大型ゲームのロード時間短縮や大容量ファイルの高速転送に役立ちます。スムーズでストレスの少ない作業・プレイ環境を作れます。

② ダイナミックサーマルガードで安定動作

温度を適切に管理するダイナミックサーマルガード（DTG）を搭載。高負荷環境でも熱による速度低下を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持します。

③ 6つの保護性能と512GBの大容量

耐水、耐熱、耐X線、耐磁、耐落下、耐摩耗（挿抜1万回テスト）といった高い耐久性能を備えています。512GBの大容量により、ゲーム、写真、動画などのデータを余裕をもって保存できます。

お買い得価格で手に入る！

次世代の高速ゲーム体験を、このブラックフライデーセールでお得に手に入れてください。ブラックフライデーセールの実施は、12月1日（月）までです！

ここ数日で、ブラックフライデーの目玉だったストレージ製品が続々と通常価格に戻りつつあります。その中で、Switch 2動作確認済み＆最大800MB/sクラスのハイエンドmicroSDが、まだセール価格をキープしているのはうれしい状況。欲しいと思ったタイミングが“買いどき”なので、気になっているなら今のうちにカートインしておくのがおすすめです。

※microSD Expressの最大性能を発揮するには、対応デバイスが必要です。従来のUHS-Iデバイス（現行Switchや一般的なスマホ等）では、UHS-I規格の上限速度に制限されます。