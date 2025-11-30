【まだ間に合う】アディダスのゴアテックスシューズが50%オフで7000円台はうれしすぎる！ Amazonブラックフライデー
2025年11月30日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
テレックス イーストレイル GORE-TEX NKR04が50%オフ！
アディダスのトレッキングシューズ、テレックス イーストレイル GORE-TEX NKR04が、Amazonブラックフライデーセールとして50%OFFの7,700円で登場しています。
アディダス テレックス イーストレイル GORE-TEX NKR04の特徴
アディダスのテレックス イーストレイル GORE-TEX NKR04は、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを搭載しているのが特徴。雨・ぬかるみ・水溜まりなどの悪条件でも足元をドライな状態に保ちます。
アッパーは合成繊維＋合成皮革／メッシュと、軽量かつ耐久性のある構造。ミッドソールにはEVA（合成繊維）を使ったクッション性のある構造で、歩行時の衝撃吸収と足の疲労軽減を両立。
アウトソールは多方向へのグリップ力を発揮する「TRAXIONアウトソール」で、滑りやすい地面や不整地でのグリップ力も高くなっています。
雨の日やぬかるみのある道、キャンプや野外フェスなどのアウトドアだけでなく、タウンユース兼用で「アウトドア＋ちょっとした街歩き」用。実用性とデザイン性のバランスが良いシューズといえます。
商品詳細
・カラー：コアブラック/グレーフォー/コアブラック (IH1162)
・素材：アッパー……合成繊維/合成皮革、ソール……ゴム
まとめ
参考価格：15,400円
現在の価格：7,700円［50%OFF］
アディダスのテレックス イーストレイル GORE-TEX NKR04トレッキングシューズは、屋外で雨の日も安心して歩きたい人、「本格的な登山靴まではいらないけど、防水性・歩きやすさ・グリップ力は欲しい」という人に適しています。
防水・透湿性能にすぐれたゴアテックス素材を採用しているだけではなく、軽量で動きやすく、悪路でもグリップ力を発揮するアウトソールのおかげで、ぬかるみや斜面でもグリップしやすいのもメリット。スニーカーっぽい見た目で、街歩き〜アウトドアまで汎用的に使えます。
Amazonブラックフライデーセールは１２月１日（月）まで。人気サイズから順に在庫が減っていくため、サイズが合うモデルを見つけたら早めにカートインしておくのがおすすめです。ブラックフライデー期間中はGORE-TEXのトレッキングシューズをこの価格で手に入れられる機会なので、気になっていた人はラストチャンスと思ってチェックしてみてください。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。
